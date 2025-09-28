Surge un nuevo hundimiento en Cajeme tras las recientes lluvias

Las recientes lluvias generaron la creación de un nuevo hundimiento en el municipio de Cajeme, el cual se manifestó cuando una unidad recolectora de basura pasaba por el cruce de las calles Mayo y California, llamando rápidamente la atención de la ciudadanía por la profundidad, pues un carro podría caber en su interior.

Un cajemense que circulaba por la zona al momento en que se hundió parte de la pista de rodamiento compartió un video por medio de redes sociales, para advertir al resto de los automovilistas que tengan cuidado al circular por esta zona de la ciudad.

“Le anduvimos por un ladito, no caímos porque nos ganó el camión de la basura, pasó y fue el que lo abrió con el peso”, narró en el material audiovisual, que compartió en sus redes sociales y se volvió viral.

En la zona se observa cómo una parte del pavimento colapsó, dejando este desperfecto en la intersección, lo que podría crear un accidente en caso de que alguna unidad vehicular no sea cuidadosa.

Cabe señalar que con las lluvias que se han registrado durante este mes han surgido distintos hundimientos en la zona urbana de Cajeme, entre los que se encuentran los socavones de la calle 400 y 300, mismos que atiende el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

El Oomapas de Cajeme implementa acciones para reparar colectores, los cuales son claves para resolver el problema de posibles hundimientos y fugas de agua.