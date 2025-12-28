  • 24° C
Ciudad Obregón

Fundaciones se unieron para reforestar el basurón

Dic. 28, 2025
Suman esfuerzos para impulsar el cuidado ambiental

La Fundación Mercedes Barrón y la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui sumaron esfuerzos para impulsar el cuidado del medio ambiente en Cajeme; juntas llevaron a cabo una jornada de reforestación en el área que corresponde al basurón.

Estas acciones forman parte del programa Ambiente Limpio, dio a conocer la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, la cual especificó que se concretó la plantación de 20 árboles de mezquite de la sierra, especie nativa que contribuirá a la restauración del ecosistema y a la mejora del entorno natural.

La jornada de reforestación también contó con la participación de integrantes de la comunidad, quienes se sumaron de manera voluntaria a estas labores, reafirmando el compromiso ciudadano con el medio ambiente y la plantación de árboles en distintos puntos del municipio.

Ambas fundaciones destacaron el fundamental apoyo de los participantes, y subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre sociedad civil y organizaciones para generar acciones sostenibles y de largo alcance en favor del entorno.

Cabe señalar que la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui ha realizado en el transcurso de este 2025 otras acciones para contribuir también a la seguridad alimentaria de comunidades estudiantiles y promover prácticas sustentables.

Una de ellas se llevó a cabo en conjunto con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), y la Fundación ITSON; consistió en la presentación oficial del Huerto Universitario "Sembrando Futuro", ubicado en el Campus Náinari de esta universidad.

La Fundación del Valle del Yaqui realiza otras acciones en vinculación con los sectores empresarial y social, para impulsar el cuidado ambiental.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

