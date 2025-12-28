Secretaría del Bienestar emite guía para ubicar a personal de salud

El personal del programa Salud Casa por Casa debe ir debidamente identificado para que los adultos mayores y personas con discapacidad que los reciban puedan reconocer que sí van de parte de la Secretaría del Bienestar, que emitió una guía de seguridad para ubicar a los servidores públicos.

Medidas de identificación del personal de Salud Casa por Casa

Los derechohabientes de este programa deben estar alertas y revisar que el personal que los visite vaya con todos los elementos de identificación que distinguen al personal de salud que participa en este programa antes de darles acceso a su domicilio, sobre todo si se trata de la primera vez.

Los médicos y enfermeras que tocan a la puerta deben identificarse con un gafete con fotografía, sellos oficiales y código QR, lo que acredita su participación oficial en el programa y le da el respaldo que llevó todos los procesos de selección e inducción.

También lleva una gorra guinda con la leyenda "Bienestar", así como un uniforme blanco con logotipos del Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, además de un maletín guinda con el logotipo del programa Salud Casa por Casa.

Recomendaciones y estado actual del programa

Aunque no se ha reportado intentos de extorsión en la región por parte de gente que se haga pasar por personal de Salud Casa por Casa, la Secretaría del Bienestar llamó a los derechohabientes a estar al pendiente y revisar que se identifiquen los médicos y enfermeras, sobre todo si los reciben por primera vez en sus viviendas.

Hay muchos casos en los que ya están familiarizados con el personal de la salud, ya que reciben sus visitas periódicas y conocen a los prestadores de los servicios.

Aunque no hay nuevas inscripciones para este programa, el año entrante podrán incorporarse las personas que acudan al registro al programa Pensión para el Bienestar del Adulto mayor, ya que es normal que se les pregunte si quieren recibir las visitas médicas.