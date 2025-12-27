Es enero buen mes para tiangueros

Luego de diciembre, que es el mejor mes para todo el comercio en general, enero continúa siendo un buen mes para los tiangueros del municipio de Cajeme, pues algunos factores inciden, entre ellos los pagos de programas federales, expresó Alfredo González Sandoval.

El presidente de la Coalición de Tiangueros del Municipio de Cajeme comentó que, en el primer mes del año, el artículo que más se mueve es la ropa de segunda, que la busca más la gente mayor.

Y lo que siempre se mueve es la venta de artículos esenciales, como las verduras, carnes frías, lácteos (sobre todo, distintos tipos de quesos) y huevo; es decir, todo lo referente a alimentos, expuso González Sandoval.

En cuanto a los llamados tiangueros ocasionales, que tienen un incremento en estas fechas, mencionó que ya bajó la cantidad de ellos, aunque siguen yendo a poner artículos en venta, sólo los fines de semana.

"Ya este viernes, en el tianguis del estadio Manuel Piri Sagasta nos vimos las caras sólo los que somos tiangueros de muchos años", expresó el comerciante.

Para concluir, comentó que ya desde esta semana se comenzaron a ver aquéllos que tienen relación con panaderías, llevando roscas de reyes, y en los próximos días, "y esto se irá generalizando, de aquí al 6 de enero".