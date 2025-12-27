  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Es enero buen mes para tiangueros

Los pagos de programas federales ayudan; la mala racha comienza después de febrero: Alfredo González

Dic. 27, 2025
Es enero buen mes para tiangueros

Luego de diciembre, que es el mejor mes para todo el comercio en general, enero continúa siendo un buen mes para los tiangueros del municipio de Cajeme, pues algunos factores inciden, entre ellos los pagos de programas federales, expresó Alfredo González Sandoval.

El presidente de la Coalición de Tiangueros del Municipio de Cajeme comentó que, en el primer mes del año, el artículo que más se mueve es la ropa de segunda, que la busca más la gente mayor.

Y lo que siempre se mueve es la venta de artículos esenciales, como las verduras, carnes frías, lácteos (sobre todo, distintos tipos de quesos) y huevo; es decir, todo lo referente a alimentos, expuso González Sandoval.

En cuanto a los llamados tiangueros ocasionales, que tienen un incremento en estas fechas, mencionó que ya bajó la cantidad de ellos, aunque siguen yendo a poner artículos en venta, sólo los fines de semana.

"Ya este viernes, en el tianguis del estadio Manuel Piri Sagasta nos vimos las caras sólo los que somos tiangueros de muchos años", expresó el comerciante.

Para concluir, comentó que ya desde esta semana se comenzaron a ver aquéllos que tienen relación con panaderías, llevando roscas de reyes, y en los próximos días, "y esto se irá generalizando, de aquí al 6 de enero".

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Apoyan a la población de Cajeme
Ciudad Obregón

Apoyan a la población de Cajeme

Diciembre 27, 2025

Familia cajemense residente de Dallas, Texas trae artículos nuevos y usados para regalar a la población; este domingo estarán en la Real del Norte

Cierra el año con repunte comercio formal de Cajeme
Ciudad Obregón

Cierra el año con repunte comercio formal de Cajeme

Diciembre 27, 2025

En general, 2025 fue un año complicado, con altibajos: Gustavo Cárdenas

Fue 2025 un buen año para Loma de Guamúchil
Ciudad Obregón

Fue 2025 un buen año para Loma de Guamúchil

Diciembre 27, 2025

Siguen deficiencias en temas de salud, pero el balance es favorable: Juan Luis Mátuz