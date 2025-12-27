Fue 2025 un buen año para Loma de Guamúchil

Como un año positivo en general para el pueblo yaqui de loma de Guamúchil calificó al 2025 el capitán Juan Luis Mátuz González, quien hizo ver que persisten algunas deficiencias, sobre todo en los temas de salud y agua potable, que con voluntad por parte de los gobiernos federal y estatal se pueden subsanar.

Entre los factores positivos para la población del tradicional pueblo de Cócorit, está el tema de la vivienda, del cual este año se lograron 23 acciones con recursos estatal, y otras 17 del gobierno federal, consistentes en la construcción de cuartos habitación, con lo que se cubre al 85 por ciento en promedio dicha necesidad, mencionó el integrante de la autoridad tradicional.

Asimismo, se les apoyo con otro programa del gobierno federal, con recursos para el mejoramiento de viviendas, consistente en la construcción de techos, enjarres y colocación de pisos firmes, en lo cual participa la misma gente del pueblo con su mano de obra, dado que en la comunidad existen muchos albañiles, quienes están haciendo los trabajos, mencionó el entrevistado.

Hizo saber que otro de los proyectos que culminaron durante 2025 fue el camino artesanal entre Loma de Guamúchil y el barrio El Conti de Cócorit, que comenzó durante la pasada administración federal y terminó este año, y con los remanentes del recurso se pudo instalar luminarias de alumbrado público en dos kilómetros de la rúa.

El tema del agua potable a partir del acueducto yaqui, se encuentra actualmente al 90 por ciento, pues se instalaron más de mil tomas domiciliarias, y la falla es que en algunos lugares se están registrando fugas, quizá porque las líneas están resecas ante la falta de uso, ya que duraron mucho tiempo sin conducir el líquido, agregó.

En cuanto al rubro de salud, manifestó que se cuenta con una clínica equipada, la cual tiene ya conectada la energía eléctrica; sin embargo, no se entregan todos los medicamentos requeridos, y los pacientes deben por ellos al nuevo hospital IMSS Bienestar de Vícam Estación, o bien al Hospital General de Ciudad Obregón. Reveló, además, que dicha clínica sólo brinda servicio de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y no cuenta con servicio de urgencias.

En la comunidad se cuenta con una ambulancia, la cual tiene algunos desperfectos de tipo mecánico y no cuenta con batería, por lo que se requiere rehabilitarla para dar el servicio a la población; y están a la espera de una unidad nueva que se les ofreció como parte del Plan de Justicia, pero se desconoce cuándo se las entregarán, expuso.

Asimismo, dijo que las actividades productivas, como son la agricultura y ganadería, se están desarrollando bien, al igual que la producción y venta de artesanías, aunque se registró el fallecimiento de una artesana que era de las que más producían, pero dejó legado en sus hijos, que también se dedican a la actividad.

Finalmente, hizo saber que actualmente las actividades en el pueblo están detenidas por el proceso de reestructuración de la autoridad tradicional, que comenzó pasando el día de la virgen de Guadalupe y culminará el entre el 6 y 7 de enero.