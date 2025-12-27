  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Dueños deben cuidar a sus mascotas de la pirotecnia

Opciones médicas deben ser consultadas previamente con médicos veterinarios, advierte la organización Rescate Animal de Cajeme

Dic. 27, 2025
Dueños deben cuidar a sus mascotas de la pirotecnia

Debido a la persistencia del uso de pirotecnia en el municipio y las afectaciones que esta causa a los oídos de los canes, la organización Rescate Animal de Cajeme hace un llamado a los dueños de mascotas para que no se olviden de ellas durante las fiestas de fin de año y las cuiden en todo momento, ya que en los últimos días se han registrado decenas de reportes en relación a perros que incluso han escapado de casa por los fuertes ruidos.

La rescatista Sandra Ortega dio a conocer que en caso de que alguna persona quiera recurrir a opciones médicas como gotas relajantes para mitigar los efectos de los fuegos artificiales en los perros debe consultar previamente a un médico veterinario, para recibir indicaciones precisas del experto.

Asimismo, destacó la importancia de mantenerlos en un lugar relajado, dentro de lo posible. "Hay que estar con ellos y estar al pendiente de que ninguno se escape debido al estruendo que hay, se deben asegurar las casas, cerrar las puertas y asegurar salidas de cercos. Hoy tuvimos decenas de perritos extraviados y atropellados. Se debe acudir a algún médico veterinario para que le administre las gotas que hay que darles de acuerdo al tamaño y peso (en caso de optar por opciones médicas)", comentó.

En el retorno de la colonia Las Misiones se registró ayer el arrollamiento de una perrita que fue vista anteriormente con 25 cachorros, los cuales busca la organización, para cuidarlos y, de ser posible, darlos en adopción.

La organización hace un llamado a la sociedad para que tenga conciencia sobre las consecuencias del uso de pirotecnia.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Denuncian a elementos de Tránsito Municipal
Ciudad Obregón

Denuncian a elementos de Tránsito Municipal

Diciembre 27, 2025

5 quejas han sido interpuestas ante Contraloría Municipal

Yaquis logra la serie en casa al vencer a Venados 7-3
Ciudad Obregón

Yaquis logra la serie en casa al vencer a Venados 7-3

Diciembre 26, 2025

Ante la mejor entrada de los últimos años en el Estadio Yaquis

Culto a la "Santa Muerte" es una de las tinieblas de la Diócesis: Obispo Pozos
Ciudad Obregón

Culto a la "Santa Muerte" es una de las tinieblas de la Diócesis: Obispo Pozos

Diciembre 26, 2025

Recordó que la Navidad y la llegada del niño Jesús viene como una luz de esperanza