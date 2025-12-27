Dueños deben cuidar a sus mascotas de la pirotecnia

Debido a la persistencia del uso de pirotecnia en el municipio y las afectaciones que esta causa a los oídos de los canes, la organización Rescate Animal de Cajeme hace un llamado a los dueños de mascotas para que no se olviden de ellas durante las fiestas de fin de año y las cuiden en todo momento, ya que en los últimos días se han registrado decenas de reportes en relación a perros que incluso han escapado de casa por los fuertes ruidos.

La rescatista Sandra Ortega dio a conocer que en caso de que alguna persona quiera recurrir a opciones médicas como gotas relajantes para mitigar los efectos de los fuegos artificiales en los perros debe consultar previamente a un médico veterinario, para recibir indicaciones precisas del experto.

Asimismo, destacó la importancia de mantenerlos en un lugar relajado, dentro de lo posible. "Hay que estar con ellos y estar al pendiente de que ninguno se escape debido al estruendo que hay, se deben asegurar las casas, cerrar las puertas y asegurar salidas de cercos. Hoy tuvimos decenas de perritos extraviados y atropellados. Se debe acudir a algún médico veterinario para que le administre las gotas que hay que darles de acuerdo al tamaño y peso (en caso de optar por opciones médicas)", comentó.

En el retorno de la colonia Las Misiones se registró ayer el arrollamiento de una perrita que fue vista anteriormente con 25 cachorros, los cuales busca la organización, para cuidarlos y, de ser posible, darlos en adopción.

La organización hace un llamado a la sociedad para que tenga conciencia sobre las consecuencias del uso de pirotecnia.