Cierra el año con repunte comercio formal de Cajeme

El comercio formal del municipio de Cajeme está cerrando el año 2025 con repuntes de ventas en la mayoría de los rubros, para lo cual contribuyó El Buen Fin y el incremento en la comercialización por motivo de las fiestas navideñas, consideró Gustavo Cárdenas García.

Al tomar en cuenta el año en general, el presidente de la Canaco Ciudad Obregón dijo que este fue un periodo algo complicado, con altas y bajas en la actividad, con lo cual "podemos decir que este 2025 fue un año atípico para el sector comercio".

Con respecto a las perspectivas para 2026, comentó que están con reservas del panorama económico que se avecina, pues se visualizan aumentos en los costos, porque algunos estados de la República subirán impuestos en un 20 por ciento, pero el salario sólo tendrá un incremento del 13 por ciento, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo.

Ello, porque no habrá remanente que pueda contribuir al consumo interno. "Vemos un panorama poco favorable, con un mercado muy variante; las inversiones de nuevas empresas van lento por la incertidumbre que generan los cambios que se están llevando a cabo, esperamos cambios significativos, bien proyectados y con impacto económico positivo para poder que las empresas sigan creciendo", agregó.

En el caso específico del municipio de Cajeme, expresó que se viene también un aumento significativo en os costos de operación de los negocios, pues el año entrante todos los negocios deberán pagar su licencia de funcionamiento, que, aunque estaba en la ley desde hace tiempo, no se estaba cobrando a todos los comercios.

Son varios los requisitos que se deberán cubrir para obtenerla, y los precios de los mismos son altos, aseveró.