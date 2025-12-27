Apoyan a la población de Cajeme

Alma Joaquín es una cajemense, residente desde hace algunos años de Dallas, Texas, quien dos veces por año viene a Ciudad Obregón con su camioneta y un remolque llenos de artículos, nuevos y usados, para regalar a la población y este domingo poco después del mediodía estará en la colona Real del Norte para entregar a los vecinos su cargamento, antes de regresar nuevamente a los Estados Unidos.

Aunque su asociación no es precisamente una fundación porque no está registrada como tal, dijo que la denominaron Cangiftsfree, como la pueden encontrar en redes sociales, y tiene que ver con el hecho de sus artículos, muchos de ellos en desuso por personas en el vecino país, son regalos para la gente de Cajeme, y su entrega no tiene ningún costo.

Entre las cosas que en esta ocasión traen para regalar, dijo, hay ropa en muy buen estado, leche, pañales para niños y adultos, ollas de lento cocimiento, utensilios para cocina, para el hogar en general y juguetes.

La actividad, que se hace dos veces por año, consistirá en una posada para los niños, con la presencia de algunos personajes de la localidad en la que habrá dulces y snacks, y una hora después, a las 14:00 horas, comenzará la entrega de los artículos, indicó.

Los asistentes, que se espera sean personas con real necesidad, podrán llevarse 10 prendas de ropa, o un artículo, ya sea de cocina o para el hogar, además de un juguete por niño, comentó.

El recuerdo de un hijo que partió siendo muy joven, quien era un entusiasta del programa, es una fuerza para seguir haciendo esta actividad, manifestó Alma.

Su hija, Megan A. Joaquín, recordó que cuando ella vivió también en Estados Unidos, sedaban cuenta que la gente sacaba cosas que ya no usaba, de los domicilios, para que se los llevara el camión de la basura, y ellas comenzaron a recoger los que estaban en buen estado, los que iban acumulando y posteriormente pensaron en traérselos a las personas que los pudieran utilizar en el municipio; además, al comentar acerca de su idea, varios ciudadanos conocidos de Texas se sumaron como donadores, y fue así como comenzó, dos veces por años, la travesía.

La cita es este día domingo, a partir de las 13:00 horas para la posada, y de las 14:00 horas para la entrega de artículos, en calle Soberanos entre Reina y Emperadores, de la colonia Real del Norte, ubicada al noreste de Ciudad Obregón, mencionaron.