  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Apoyan a la población de Cajeme

Familia cajemense residente de Dallas, Texas trae artículos nuevos y usados para regalar a la población; este domingo estarán en la Real del Norte

Dic. 27, 2025
Apoyan a la población de Cajeme

Alma Joaquín es una cajemense, residente desde hace algunos años de Dallas, Texas, quien dos veces por año viene a Ciudad Obregón con su camioneta y un remolque llenos de artículos, nuevos y usados, para regalar a la población y este domingo poco después del mediodía estará en la colona Real del Norte para entregar a los vecinos su cargamento, antes de regresar nuevamente a los Estados Unidos.

Aunque su asociación no es precisamente una fundación porque no está registrada como tal, dijo que la denominaron Cangiftsfree, como la pueden encontrar en redes sociales, y tiene que ver con el hecho de sus artículos, muchos de ellos en desuso por personas en el vecino país, son regalos para la gente de Cajeme, y su entrega no tiene ningún costo.

Entre las cosas que en esta ocasión traen para regalar, dijo, hay ropa en muy buen estado, leche, pañales para niños y adultos, ollas de lento cocimiento, utensilios para cocina, para el hogar en general y juguetes.

La actividad, que se hace dos veces por año, consistirá en una posada para los niños, con la presencia de algunos personajes de la localidad en la que habrá dulces y snacks, y una hora después, a las 14:00 horas, comenzará la entrega de los artículos, indicó.

Los asistentes, que se espera sean personas con real necesidad, podrán llevarse 10 prendas de ropa, o un artículo, ya sea de cocina o para el hogar, además de un juguete por niño, comentó.

El recuerdo de un hijo que partió siendo muy joven, quien era un entusiasta del programa, es una fuerza para seguir haciendo esta actividad, manifestó Alma.

Su hija, Megan A. Joaquín, recordó que cuando ella vivió también en Estados Unidos, sedaban cuenta que la gente sacaba cosas que ya no usaba, de los domicilios, para que se los llevara el camión de la basura, y ellas comenzaron a recoger los que estaban en buen estado, los que iban acumulando y posteriormente pensaron en traérselos a las personas que los pudieran utilizar en el municipio; además, al comentar acerca de su idea, varios ciudadanos conocidos de Texas se sumaron como donadores, y fue así como comenzó, dos veces por años, la travesía.

La cita es este día domingo, a partir de las 13:00 horas para la posada, y de las 14:00 horas para la entrega de artículos, en calle Soberanos entre Reina y Emperadores, de la colonia Real del Norte, ubicada al noreste de Ciudad Obregón, mencionaron.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Cierra el año con repunte comercio formal de Cajeme
Ciudad Obregón

Cierra el año con repunte comercio formal de Cajeme

Diciembre 27, 2025

En general, 2025 fue un año complicado, con altibajos: Gustavo Cárdenas

Fue 2025 un buen año para Loma de Guamúchil
Ciudad Obregón

Fue 2025 un buen año para Loma de Guamúchil

Diciembre 27, 2025

Siguen deficiencias en temas de salud, pero el balance es favorable: Juan Luis Mátuz

Oomapasc trabaja en garantizar agua y mitigar fugas
Ciudad Obregón

Oomapasc trabaja en garantizar agua y mitigar fugas

Diciembre 27, 2025

Para el siguiente año se dará continuidad a proyectos que se han implementado