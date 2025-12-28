Itson refuerza estrategias para que alumnos se titulen

Con una tasa de titulación que ronda en el 50 por ciento entre sus egresados, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) avanza en lograr que más jóvenes terminen ese trámite antes de irse a trabajar y refuerza sus estrategias incentivar que los egresados concluyan formalemente su proceso académico.

¿Cuál es la situación actual de la titulación en ITSON?

Jaime Garatuza Payán, vicerrector académico del ITSON, informó que las tasas de titulación de la universidad son consistentes con el promedio nacional, en la que alrededor de la mitad de los egresados obtienen ese documento.

"Las tasas de titulación andan en el orden del 50 por ciento, entonces esto como institución y en el país es la misma".

Según el informe de rectoría, mil 918 estudiantes egresados del instituto se titularon en el último año, lo cual dijo que son cifras positivas para la institución educativa y van por un aumento más significativo para los siguientes años.

Garatuza Payán reconoció el esfuerzo que han hecho las autoridades universitarias por retener a los egresados hasta que culminen su proceso educativo con la titulación, ya que uno de los obstáculos es que se van a trabajar fuera y difícilmente regresan a obtener su título.

Retos y estrategias para mejorar la titulación y reducir el abandono escolar

"Hemos logrado de incrementar poco, de manera marginal, el porcentaje de titulados, eso vale la pena mencionarlo, hemos hecho mucho esfuerzo para que los alumnos terminen sus clases, sus créditos y no se nos vayan, que tengan su título".

Por otro lado, el ITSON, así como el resto de las universidades a nivel nacional, tienen el reto de abatir las tasas de abandono escolar que se mantienen al 20 por ciento durante el primer año.

Al igual que las tasas de titulación, estas cifras son una tendencia que las universidades en el país trabajan por atacar, lo que garantizaría que más alumnos culminen sus estudios de nivel superior.