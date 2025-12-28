  • 24° C
Ciudad Obregón

Condusef quiere formar emprendedores para el 2026

Con este curso la Condusef quiere ayudar a formar empendedores

Dic. 28, 2025
La población podrá realizar diferentes actividades en los cursos para lograr su acreditación
Como parte de las herramientas para que las personas cumplan sus metas financieras en el 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) habilitó su oferta educativa gratuita que arrancó con el curso en Emprendimiento "Haz de tu Idea un Negocio".

Detalles del curso de emprendimiento de la Condusef

Esta capacitación gratuita forma parte de las herramientas que la Condusef lanzó y están diseñadas para ayudar a que las personas alcancen sus metas financieras de año nuevo, con lo que les ayudan a formar proyectos personales en emprendimientos rentables.

Elcurso tiene una duración de 50 horas, aproximadamente un mes, y va dirigido para las personas que quieran desarrollar ideas de negocio y proyectos emprendedores, con lo que podrán fortalecer sus capacidades en la gestión de una empresa y encontrar oportunidades que les brinden mayor independencia financiera.

Los alumnos inscritos llevarán cinco módulos, entre los que se encuentran la introducción al emprendimiento, identificación de oportunidades para crear un proyecto, elaboración de un modelo de negocio, lanzamiento del proyecto y público objetivo, así como formalidad empresarial.

Objetivos y beneficios para los participantes

Quienes concluyan con esos cinco módulos con un promedio mínimo de 8.0 serán acreedores de una constancia que será descargada de forma automática y será acreditada por la Condusef.

Se recomienda que las personas que vayan a llevar este curso cuenten con un espacio tranquilo en el que puedan trabajar un aproximado de dos a tres horas diarias para cumplir con todas las asignaturas.

Por medio de estos cursos la Condusef busca contribuir a que la población avance el siguiente año en cumplir con sus metas financieras y con ello mejorar su calidad de vida.

En las siguientes semanas se anunciarán más cursos encaminados a que la población pueda lograr sus metas financieras.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


