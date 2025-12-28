Cerrará el 2025 con más de mil esterilizaciones

El 2025 cerrará con al menos mil 250 esterilizaciones de perros y gatos por parte de la Dirección de Salud Municipal de Cajeme, en coordinación con otras instancias, para lo cual se realizaron distintas jornadas en las colonias; Jesús Espinoza, titular de la dependencia destaca la importancia de cuidar a la población animal.

El directos mencionó que se han tenido, en el transcurso del año, un promedio de 100 esterilizaciones mensuales, mientras que para el siguiente año se proyecta aumentar de manera exponencial esta cantidad.

En distintas ocasiones, Jesús Espinoza, ha mencionado la importancia de que se cuide la población animal, por lo que ha exhortado a los dueños de mascotas llevarlas a esterilizar en caso de no querer crías, o bien, garantizarles un hogar en caso contrario.

Cabe señalar que para el próximo año también se busca trabajar en una reestructuración del Centro de Control Animal, con el fin de mejorar las acciones para el control poblacional de los animales en situación de calle.

Este es el encargado de atender los reportes de animales callejeros, los cuales son puestos en resguardo en caso de no tener dueños y son dados en adopción, en la medida de lo posible, una vez que son esterilizados.

Agrupaciones que se dedican al rescate animal se han sumado al llamado para que los dueños de canes y gatos hagan conciencia en relación a la sobre población animal.

La Dirección de Salud Municipal espera contar el próximo año con un quirófano móvil para agilizar las esterilizaciones.