Suben precios de la carne en Cajeme

Debido al parecer a la sequía imperante en la región sur de Sonora y, por ende, a los incrementos en los insumos, se han resentido incrementos en el precio de las carnes, que inevitablemente se tienen que trasladar en parte a los consumidores, manifestaron comerciantes del ramo en el municipio de Cajeme.

"Jesús", copropietario de una carnicería en el Mercadito Unión hizo saber que, desde el inicio del presente año, los proveedores ya comenzaron a manejar un precio un poco mayor, pero para no afectar al cliente final, en la medida de lo posible, ellos absorbieron el incremento.

"Sabemos que los clientes se molestan cuando el producto sube, pero no depende de nosotros; los proveedores llegan y nos dicen que esto o aquello subió, y tratamos de que el cliente no tenga que pagar ese aumento, hasta que no podemos más y tenemos que subirle", expresó.

Los clientes creen que a los negocios les llega sólo la carne y lista para ponerla a la venta, pero la realidad es que les llega el canal completo o medio canal de la res, al que se le tiene que quitar el hueso y en ocasiones lleva mucha grasa, todo lo cual es merma, reduciendo la utilidad, comentó.

Señaló que el incremento más reciente fue después de Semana Santa, y en esta ocasión sí fue preciso aumentar el costo al público, porque ya era insostenible a como estaba hasta fecha; pero se prevé que si no llueve pronto los precios vuelvan a incrementarse, advirtió.

Después del más reciente incremento, la carne para cocer subió de 150 a 175 pesos; el diezmillo que estaba a 165 se elevó a 180; las pulpas se fueron de 165 a 185; la carne de puerco se movió también de 80 peo a entre 90 y 95 pesos.

ESTABLE, EL POLLO

Encargados de negocios que comercializan pollo dijeron que este también ha sufrido un incremento por parte de los proveedores, pero han conservado los anteriores; pero no saben hasta cuándo podrán sostener esos precios.

Y es que los insumos usados para la producción siguen subiendo, pero a veces, para no perder los clientes, aguantan sin incrementarlos hasta que no se puede más, expresaron.