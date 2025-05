Buscan justicia para la bebé Juliana

Familiares de bebé Juliana quien falleciera el pasado 14 de abril en el Hospital Integral de la Mujer (HIMES), se manifestaron frente al palacio de gobierno exigiendo al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, los atienda para recibir apoyo en su caso, el cual ya cuenta con una denuncia ante las autoridades por negligencia médica, dijo la abuela de la infante, Isabel Vargas.

"Por la negligencia de personal del Hospital Integral de la Mujer (HIMES) por no hacer su trabajo, por no haber hecho lo que tenían que hacer mi nieta es una niña no nata, por culpa de ellos que se lavan las manos diciendo que el caso es de la fiscalía general de república, pero está entorpeciendo las investigaciones HIMES", expresó Isabel Vargas.

La señora, aseguró que hay detalles detrás del caso que están sucediendo, pero que desgraciadamente no puede alzar la voz porque es un derecho que le están negando las autoridades para dar a conocer los hechos de forma detallada.

"Haciendo ese derecho de hablar me niegan, pero saben qué, nunca me van a negar este derecho, el gritarles, al decirles, autoridades indolentes, gobierno de unos cuantos nada más y le estoy hablando de forma directa al gobernador Alfonso Durazo", gritó la abuela de la bebé.

En días pasados, Isabel, ya había advertido que seguiría en pie de lucha por la búsqueda de la justicia y que que haría todo lo posible para que el caso atraiga la atención de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿QUÉ DICE EL IMSS BIENESTAR?

Por su parte la coordinadora de IMSS-Bienestar en Sonora, Gabriela Nucamendi, dijo que luego de los hechos ocurridos se lleva a cabo la mejora de los procesos en el sistema IMSS-Bienestar, además de que se colabora con autoridades federales para la investigación del caso, es decir, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) y el Hospital Integral de la Mujer (HIMES).

También dijo que su compromiso es atender la salud de los pacientes, indicando que han entregado la documentación correspondiente de los estudios llevados realizados, así como el expediente íntegro de la paciente, y aclaró que a la madre de familia se le informó sobre el diagnóstico que se llevaría a cabo a la bebé. "Se le explicó de forma clara en qué consistía y duración del proceso para contar con los resultados".