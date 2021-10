Su gusto es...

A pesar de laborar al rayo del sol y del esfuerzo físico que representa colocarla carpeta asfáltica y los materiales de bacheo en las calles, él sabe que es un trabajo que se necesita realizar.

"Le tenemos que echar la mano a la ciudad, si no quién lo hará. A mí sí me gusta este trabajo, porque aparte es por las calles donde pasa uno, aunque la gente no tenga lado porque nos reclaman que están los baches y cuando los tapamos nos dicen que lo hacemos mal según ellos, pero sí hay poca gente que nos felicita y hasta nos tira para las sodas. Yo pienso que está muy bien que se estén haciendo estos trabajos, ya estaban dejando caer mucho la ciudad. La gente también puede ayudar no tirando agua en el pavimento, hay muchos que riegan las calles y el agua es el enemigo número 1 de las calles", comentó.

En

Cajeme

, recientemente se comenzaron con

trabajos

de

bacheo

emergente en las principales calles de la

ciudad

, así como en vialidades secundarias y en las

que transitan las diferentes líneas

del transporte urbano