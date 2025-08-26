Sostiene al Mercadito Unión la confianza de las familias

A pesar de la difícil situación que priva en el sector del agro en el sur de Sonora y de las altas temperaturas del verano, que mantienen en crisis al comercio del centro de Ciudad Obregón, los negocios del Mercadito Unión se mantienen vivos y en constante actividad, gracias a la confianza de las familias de la región y a su vocación en el giro alimentario, expresó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito dijo que diariamente se ven en el lugar, tanto familias completas como propietarios de negocios de distintos tamaños, que acuden a adquirir todo lo necesario para surtir los productos que posteriormente pondrán en la mesa de las familias de Cajeme y municipios aledaños.

Los distintos negocios al interior ofrecen diariamente los productos de la canasta básica a los ciudadanos, quienes pueden decidir ya sea por frutas y verduras, carnes frías, lácteos, huevos, carnes, granos, pescados y mariscos, así como abarrotes en general, de acuerdo a sus necesidades en cuanto a precio y calidad, mencionó el entrevistado.

Recordó que desde su fundación hace más de 60 años, varias generaciones de ciudadanos han acudido a realizar sus compras en el lugar, quienes llegan desde muy temprano y hasta la hora del cierre, por la tarde, prácticamente todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y 1 de enero, en ocasión de Navidad y Año Nuevo.

Algunos de quienes actualmente tienen sus comercios en el Mercadito, son de los fundadores de este; otros son hijos de los originales comerciantes, quienes también han encontrado en ese lugar su forma de prosperar y sostener a sus familias, agregó para finalizar.