Desalojan a familia en Urbi Villa de Ciudad Obregón

Durante la mañana de este martes, y por orden de un juzgado con asiento en la cabecera municipal de Cajeme, se llevó a cabo el desalojo de una familia con domicilio en calle Casablanca número 3718 del fraccionamiento Urbi Villa del Rey al poniente de Ciudad Obregón.

Poco antes de la acción, los actuarios llegaron acompañados por cargadores en un camión de carga tipo mudanza y una patrulla de la policía municipal con dos agentes a bordo, para encargarse de resguardar la integridad física del personal del juzgado.

Durante la diligencia, la habitante del inmueble estuvo siempre en el interior del mismo, revelando al finalizar la acción judicial que la casa está siendo pagada por ella a través del Infonavit, por lo que la consideraba como su patrimonio familiar.

NO SOLICITÓ APOYO

El vicepresidente de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional, Enrique Valles Berrelleza dijo que los integrantes de la organización no intentaron impedir el lanzamiento de esta persona, dado que no les solicitó el apoyo; sin embargo, tratarán de ubicarla para ver si aún se puede hacer algo por reintegrarla a su hogar.

Esta persona no forma parte de la Asociación, quizá por desconocer la labor que esta realiza en favor de las familias de Cajeme, sin embargo, si se logra hacer el contacto con ella pudiera haber alguna forma de ayudarle de acuerdo con la relación que existe entre ellos y la Secretaría del Bienestar Sonora, comentó el entrevistado.

El reinicio de los desalojos viene a enrarecer el ambiente y crece con ello el temor de los vecinos de ser despojados de las viviendas en las que algunos tienen más de 10 años habitando, expresó el dirigente.