Atiende Oomapasc fuga de aguas negras tras resolución de juez

Tras la resolución de un juez de distrito por un amparo que fue solicitado por un residente de Cajeme para que se atendiera un problema de drenaje colapsado que prevalecía desde hace años en la colonia Fovissste II, el Oomapas llevó a cabo las reparaciones correspondientes.

Se trata de un derramamiento de aguas negras que existía en la calle Laurel, en cuya zona ya había trabajado en distintas ocasiones, informó el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme.

El mandato judicial advertía que el organismo tenía 48 horas desde la notificación para atender la situación y, en caso de incumplimiento, se le impondría una sanción económica.

El director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que la resolución se les notificó el jueves de la semana pasada y el viernes se trabajó en la zona, pero fue necesario volver a realizar reparaciones el pasado lunes y se dará seguimiento al caso.

"Bajamos los niveles de agua en la calle Laurel, pero vimos que había problemas cerca de un pozo y se programó otro trabajo para el día lunes. Ese día se volvió a laborar y se cambió la tubería sanitaria, se ha estado trabajando constantemente en esta calle en otras ocasiones, así como en colonias como Valle Dorado, Municipio Libre, entre otras", mencionó.

Recordó a la ciudadanía que se trabaja en atender todos los folios lo antes posible, pues el organismo recibe en ocasiones hasta 40 denuncias diarias.

Hay casos en los que se realizan reparaciones, pero vuelve el problema, por lo que es necesario hacer otro tipo de trabajos e inspecciones en la zona afectada.

"Hay que recordar que, cuando llueve, muchas de las descargas pluviales están conectadas a las sanitarias y eso hace que nuestra red sienta presión y estando en un estado inadecuado suceden problemas", dijo.

PIDE CUMPLIR CON EL PAGO

Asimismo, como se ha mencionado en distintas ocasiones, el Oomapasc hace el llamado para que las personas paguen en tiempo y forma el recibo, pues de ahí se sacan los recursos para atender las distintas denuncias de los ciudadanos. También reitera el llamado a que no se arrojen preservativos ni toallas húmedas al drenaje, pues crean taponamientos que dan lugar a fugas de agua.

La paramunicipal reiteró su compromiso de seguir atendiendo cualquier solicitud de los usuarios, de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria y personal.