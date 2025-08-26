  • 24° C
Ciudad Obregón

En noviembre se llevará a cabo el evento "Tiros en la O", que busca una confrontación deportiva entre personas reconocidas de la sociedad civil

Ago. 26, 2025
Habrá enfrentamiento entre influencers de Cajeme

De manera similar al famoso evento La velada del año, en la que reconocidos influencers tiene un enfrentamiento deportivo, personajes populares de Ciudad Obregón tendrán la oportunidad de confrontarse durante el evento "Tiros de la O", que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Alfredo Espinoza, organizador del evento Sabaku no Kitsuné, explicó que se trata de un evento que se gestionó en coordinación con el influencer "El Sánchez" y ya se cuenta con el respaldo del Instituto Cajemense de la Juventud, así como del Instituto del Deporte Municipal para analizar los detalles. Sin embargo, adelantó que ya es un hecho.

"Es una pelea deportiva de influencer como la Velada de año, pero de Cajeme para promover el deporte. De hecho, el director de Deporte, Rodrigo Mijares, y el director de Juventud, Uriel Sandoval, nos están apoyando", mencionó.

La idea es que haya 10 enfrentamientos deportivos entre reconocidos personajes de Cajeme, incluso dijo que algunas personas ya confirmaron su participación. Asimismo, se busca extenderlo a universidades y negocios, pero es algo que se revisa entre las partes involucradas.

Por medio de la red social Instagram, se realizó una convocatoria para promover este evento y saber si la ciudadanía lo respalda, cuya respuesta fue positiva, por lo que se hicieron las gestiones correspondientes.

Alfredo Espinoza adelantó que se busca que el lugar del evento sea el Gimnasio Municipal, que recientemente reabrió sus puertas al ser remodelado.

Lo recaudado en el evento será destinado a apoyar el Luchatón, por lo que sería un enfrentamiento deportivo con causa.

Javier Zepeda
