Desespera a vecinos de MRG lentitud de Bienes y Concesiones

Los vecinos de la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, actualmente posesionados de sus lotes en lo que será la colonia Bienestar, ubicada al oriente de la comunidad, se encuentran desesperados por la lentitud de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, que paró los trabajos de medición y deslinde hace más de un mes y no se sabe cuándo los reanudarán, por lo que no pueden comenzar a construir sus viviendas, afirmó Martín Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C., quien encabeza al grupo de solicitantes de solares, comentó que son más de tres años de que ellos aceptaron dejar el terreno propiedad del CBTA 38, que habían invadido con la finalidad de construir ahí sus viviendas, y ello lo hicieron a raíz de un acuerdo con las autoridades, con la mediación del alcalde Javier Lamarque y funcionarias de su administración.

Durante el pasado mes de julio, los trabajos de medición y deslinde llevaban buen ritmo, pero de pronto, al salir de vacaciones el personal de Bienes y Concesiones, estos se detuvieron y no hay fecha para su reanudación, agregó.

Fueron menos de 100 los lotes que se logró medir por el personal de Bienes y Concesiones e incluso, entregar de manera oficial a los posesionarios, y se espera que pronto ese proceso se reanude que estas personas puedan comenzar a construir de acuerdo con sus posibilidades, agregó.

De no darse una solución en el corto plazo, dijo, en la próxima asamblea general del grupo de solicitantes se decidirá qué acciones tomar para hacer presión a la autoridad, sin descartar la realización de manifestaciones en dependencias de gobierno y en última instancia, volver a tomar el terreno del CBTA 38.