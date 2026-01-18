  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora tiene potencial en turismo y gastronomía

El turismo y gastronomía son importantes tractores en Sonora que pueden ser explotados

Ene. 18, 2026
La región tiene un potencial turístico importante que puede ser explotado de diferentes maneras
Los sectores de turismo, gastronomía y cultural tienen un potencial muy importante para explotar en Sonora este año y que posicionaría al estado en un punto muy favorable, afirmó el director del Centro Regional de Innovación (CERINOVA), Rodrígo Gonzalez Villanueva.

¿Qué potencial tiene el turismo médico y eco turismo en Sonora?

El ex rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) expuso que el turismo médico tiene un importante potencial para atraer personas del extranjero a tratarse en la infraestructura hospitalaria de punta que se tiene en la región.

A la par con esto, el eco turismo que apueste por la cultura e historia sonorense atrae a un nicho de personas que pueden dejar una derrama económica importante para esta zona.

"Hay un sector que estamos tomando en cuenta y ese es el turismo médico, tiene mucho potencial que la gente venga de fuera a la ciudad, también el eco turismo, ese donde interviende la cultura, la historia, es un tema más de nicho que viene muy fuerte".  

Importancia de la gastronomía y la colaboración regional

El académico detalló que otro de los puntos fuertes que debe ser explotado es la gastronomía, sobre todo las carnes de alta calidad que se tienen en la entidad y que pueden ser explotadas para atraer visitantes.

Ya se tienen proyectos funcionando o en planes en los que estos puntos son ejes de atracción que pueden potenciarse para generar más derrama económica en esta región.

Una forma de potenciarse es que todos los actores trabajen unidos y organizados para que logren una mayor efectividad, preparándose con miras al futuro.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


