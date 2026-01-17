Casi 60% de la población en Cajeme no paga el agua a tiempo, alerta organismo operador

En Cajeme cerca del 60 por ciento de la población sigue sin realizar el pago de su recibo del agua en tiempo y forma, lo que afecta directamente la recaudación de recursos con los que cuenta la paramunicipal para atender las denuncias ciudadanas en las colonias, como lo es el caso de los drenajes colapsados o hundimientos.

Tanto el alcalde Javier Lamarque Cano, como el director del área técnica del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, han tenido diálogos con los vecinos de las colonias en las que se han puesto en marca obras de rehabilitación de red sanitaria, en lo que va del año 2026.

Esto, con el objetivo de que hagan conciencia sobre la importancia de que ingresen estos recursos a las arcas de la paramunicipal, y se tenga dinero suficiente para atender cada denuncia, sin depender de aportaciones extraordinarias por parte del gobierno federal y estatal.

TRAJES A LA MEDIDA

El director el área comercial de Oomapasc, Gonzalo de la Fuente, ha mencionado en distintas ocasiones que los usuarios que tienen adeudos pueden acercarse a las oficinas para buscar la manera de regularizar su situación, con trajes hechos a la medida.

Cabe señalar que a finales del año pasado se dio a conocer que la facturación mensual es de 72 millones actualmente y se trabaja en estrategias para que cada vez más ciudadanos cumplan en tiempo y forma con el pago del recibo del agua.

La paramunicipal tiene una cartera vencida de más de mil 600 millones de pesos.