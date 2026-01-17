Jalo por Obregón contribuirá al Parque Gratitud

La asociación Jalo por Obregón destinará lo que recaude durante este mes en sus jornadas de reciclaje, que se realizan en el Parque Los Pioneros, a la construcción del Parque Gratitud, una iniciativa que busca recuperar y transformar un especio público en un lugar de encuentro, reflexión y convivencia comunitaria.

Se trata de un parque que se construyen en una extensión de 11 hectáreas al noreste de Ciudad Obregón y, según el último reporte realizado a finales del año pasado, lleva un avance de aproximadamente un 50 por ciento en la primera etapa.

La asociación Jalo por Obregón dio a conocer que en la jornada de diciembre del 2025 se lograron recolectar mil 158 kilos de cartón, 722 kilos de papel,432 de aluminio y 46 de chatarra corta. Lo que se recaudó por la recolección de ese material también será destinado al proyecto, junto con lo de este mes.

“Este proyecto demuestra que el reciclaje va más allá del cuidado ambiental, se convierte en una herramienta para fortalecer el tejido social y devolverle a la ciudad espacios dignos que inviten a convivir, cuidar y agradecer”, comunicó la agrupación.

Cabe señalar que Jalo por Obregón se dedica principalmente al rescate de espacios públicos sin fines de lucro, así como a l mejoramiento de la imagen del municipio, por medio de jornadas que se realizan en coordinación con habitantes de Cajeme y empresarios.

El Parque Gratitud empezó a construirse en septiembre del año 2024 y se pretende que pueda abrir al público lo antes posible.