INE visitará universidades de Cajeme para inscribir a jóvenes

En busca que los jóvenes que vayan a cumplir 18 años puedan inscribirse por primera vez al padrón electoral y puedan votar el próximo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) visitará universidades de Cajeme con su módulo de atención ciudadana, informó la vocal del distrito sexto, Noely Zamudio.

La funcionaria detalló que existe una campaña de credencialización, en la que se incluye llevar los módulos de atención ciudadana a las universidades con miras a que los jóvenes puedan participar por primera vez en la elección intermedia del 2027.

Acciones del INE para la credencialización juvenil en Cajeme

"Con la intención de promover la inscripción por primera vez al padrón electoral, en esta campaña de credencialización, nuestro módulo de atención ciudadana móvil va a acudir a las universidades".

Para este mes se programó una visita al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) Campus Centro el día 30 y el 13 de febrero el Campus Nainari, con miras a continuar con el resto de las universidades que se encuentran en el Distrito 06 Cajeme para que los jóvenes puedan inscribirse al padrón.

Calendario y requisitos para la inscripción electoral anticipada

Los jóvenes que se inscriban serán únicamente los que ya hayan cumplido la mayoría de edad, quienes tendrán su identificación oficial como ciudadanos que les permitirá participar en la vida democrática del país.

Con respecto a la inscripción anticipada para los jóvenes que aun no cumplen 18 años puedan participar en la elección intermedia, la funcionaria del INE detalló que esa calendarización se dará a conocer oportunamente a partir de septiembre, que es cuando inicia el proceso electoral formalmente.

"Es el único periodo de tiempo en el que las personas que no tienen 18 años y van a ser ciudadanas y ciudadanos pueden hacer su trámite de manera anticipada", abundó.

En ese mismo tenor, los ciudadanos que vayan a realizar cambios de domicilio, correcciones o cualquier otro trámite tienen todo este año para realizarlo, ya que la interrupción en el servicio será hasta el año entrante.