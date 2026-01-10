Sonora sigue con suerte: cae otro premio mayor de la Lotería Nacional

La racha ganadora sigue para Sonora este 2026, luego que cayera otro premio mayor de la Lotería Nacional en menos de una semana en el estado con un valor de 8.5 millones de pesos, informó el gerente en el estado de esa institución, José Ramón Becheret Barraza.

El funcionario reveló que el premio mayor del sorteo regular de este viernes cayó en una serie en Hermosillo, lo que deja ver la buena racha en la que se encuentra el estado a inicios de este año, mientras que la segunda serie ganadora cayó en Chihuahua

Con esto, la suerte del 2025 continúa este año para Sonora, después de que también cayera una de las series premiadas con el premio mayor en Nogales apenas esta semana con el Sorteo del Día de Reyes.

"Sonora es un estado con mucha suerte en la Lotería Nacional, cae mucho el premio mayor", mencionó.

Becheret Barraza llamó a los sonorenses a seguir participando, debido a que, además de los premios mayores, se tienen diferentes premios secundarios, reintegros, entre otros, como parte de los beneficios.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN SONORA

"Esperamos otro año con mucha suerte acá en Sonora, invito a toda la gente a seguir comprando su cachito tradicional de la Lotería Nacional, son los de la suerte, sigamos con nuestra noble tradición del cachito de la Lotería y los billeteros", señaló.

Los sorteos no solo benefician a quienes ganan, sino que los ingresos que se tienen en la compra de los boletos se van a los programas sociales o proyectos comunitarios del Gobierno Federal.

Sumado a esto, se deja derrama económica en Sonora cada vez que cae uno de los premios importantes de la lotería, con lo que las personas compran o servicios que consumen y se queda en la entidad.