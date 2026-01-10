Protección Civil de Cajeme busca aumentar su personal

Aumentar la cantidad de elementos que forman parte de la corporación de Protección Civil Municipal gestiona el titular de la unidad, Francisco Mendoza Calderón, pues con la implementación de la denominada licencia de funcionamiento para reforzar la seguridad en los negocios se prevé un incremento de inspecciones y atenciones por parte de la dependencia.

"Todavía lo estamos gestionando, esperemos que sí haya un aumento de personal porque se nos va a aumentar mucho el trabajo, tanto la atención de emergencias, como la dictaminación, y sobre todo la inspección. Vamos a tener que hacer muchas inspecciones que se están solicitando con la licencia de funcionamiento y por los cierres que hubo, ya que la mayoría de las personas encargadas de negocios quieren cumplir, pero no conocen las normas, de manera que quieren que nosotros las auditemos para cumplir", explicó.

Recientemente, dio a conocer que la licencia de funcionamiento es un requisito obligatorio que se implementará este año para que los negocios brinden más seguridad a clientes y empleados.

Al interior de la corporación se encuentra un equipo profesional que cumple al 100 por ciento con sus tareas, agregó, pero se requiere apoyo.

"La necesidad la estamos viendo, la verdad es que tengo un equipo de profesionales, trabajamos bastante, estamos las 24 horas, hacemos inspecciones, estamos durante todos los eventos sociales, revisamos todas las llamadas al 911 que llegamos a tener. La verdad es que es un equipo fuerte, pero nos hace falta una ayudadita", dijo.

Más de 600 llamadas al mes recibe Protección Civil Municipal aproximadamente.