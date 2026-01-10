Diócesis de Ciudad Obregón se prepara para Megamisión 2026

Visiteos casa por casa, representaciones infantiles de apariciones guadalupanas, rezos del Santo, entre otras actividades, se llevarán a cabo durante la Megamisión 2026 que tendrá lugar el 22 de febrero en la Diócesis de Ciudad Obregón, la cual convoca a todos los bautizados a participar.

El padre Javier Aníbal Lauterio, encargado de la Catedral del Sagrado Cotrazón de Jesús, dio a conocer que este año el lema diocesano será “Con María como madre y guía, anunciamos el Evangelio con alegría”.

“El objetivo es manifestar una iglesia cercana, viva y misionera con oración, encuentro y misión, ya que la identidad de la iglesia es misionera. Todos estamos llamados a vivir nuestra vocación bautismal a la santidad e invitar a otros a vivirla. Es un llamado surgido de la voz de los laicos desde el año 2023. El IV Plan Diocesano de Pastoral nos invita a realizarla dentro del contexto del dinamismo pastoral parroquial, por lo que es un momento de gracia y bendición para todo el pueblo de Dios”, expresó.

Agregó que María de Guadalupe necesita “juandieguitos” actuales que inviten a construir “la casita” para su hijo amado.

LOGÍSTICA

“La fecha para manifestar comunión diocesana es realizar una acción pastoral el domingo anterior al 24 de febrero, en este caso la fecha de la elección de la Diócesis es el 22 de febrero. Lo anterior no excluye que se realicen más acciones pastorales antes y después de esa fecha, pues la Megamisión 2026 se puede extender por semanas o meses”, aclaró.

Utilizando el hashtag #lavirgenentodoslados se predicará en redes sociales, mientras que se podrán realizar distintas acciones en parroquias, calles, casas y plazas, entre las que se incluye una Semana Guadalupana con reflexiones, catequesis, rosario en plazas, conciertos católicos, horas santas, consagraciones de hogares a Dios

Interesados en participar deben acercarse a sus parroquias para obtener mayor información.