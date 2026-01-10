  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 10 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Opta Javier Lamarque por conciencia ciudadana para aumentar recaudación

El año pasado no se logró la meta en cuanto a ingreso de recurso por el pago de prediales, por lo que el alcalde pide que se cumpla con el pago

Ene. 10, 2026
Opta Javier Lamarque por conciencia ciudadana para aumentar recaudación

Debido a que, de una meta recaudatoria anual de 250 millones de pesos en 2025, solo se ingresaron al Ayuntamiento 150 millones, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano hizo un llamado a los ciudadanos para que tomen conciencia y cumplan con el pago, ya que este recurso se utiliza para atender las distintas denuncias en las colonias.

El presidente municipal aclaró que se opta en primera instancia por la concientización y se dan facilidades a quienes cuentan con adeudos por su situación económica, pero buscan regularizarse.

"La mejor estrategia es que tomemos conciencia, que todos seamos conscientes de que si queremos seguir avanzando en la rehabilitación de calles, de la red de agua potable y alcantarillado, es aportando lo que nos corresponde a cada quien, es ir pagando un predial, el recibo del agua, eso nos va a ayudar muchísimo a seguir avanzando y, por supuesto, se traduce en mayor bienestar para la población", explicó.

Si bien el gobierno municipal gestiona recursos ante el estatal y federal para poner en marcha obras que beneficien al pueblo, se requieren ingresos propios del Ayuntamiento para dar una mayor atención a las necesidades de los habitantes, entre las que destacan falta de alumbrado, problemas con los drenajes y calles en mal estado.

"Ese recurso nos hace falta para poder avanzar, estamos trabajando fuerte, estamos gestionando recursos, siempre estamos en la búsqueda de recursos", dijo.

El gobierno municipal cuenta con facultades para embargar propiedades en caso de altos adeudos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Sonora sigue con suerte: cae otro premio mayor de la Lotería Nacional
Ciudad Obregón

Sonora sigue con suerte: cae otro premio mayor de la Lotería Nacional

Enero 10, 2026

La Lotería Nacional dejó una derrama económica de 8.5 millones de pesos en el estado

Ordenarán a cuatro nuevos diáconos para la Diócesis de Obregón el 11 de febrero
Ciudad Obregón

Ordenarán a cuatro nuevos diáconos para la Diócesis de Obregón el 11 de febrero

Enero 09, 2026

Los jóvenes concluyeron satisfactoriamente su proceso de formación en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón

Cajeme tendría este mes un nuevo centro comunitario
Ciudad Obregón

Cajeme tendría este mes un nuevo centro comunitario

Enero 09, 2026

Se planifican 3 durante el gobierno municipal 2024-2027, informó la Secretaría de Bienestar