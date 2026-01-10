Opta Javier Lamarque por conciencia ciudadana para aumentar recaudación

Debido a que, de una meta recaudatoria anual de 250 millones de pesos en 2025, solo se ingresaron al Ayuntamiento 150 millones, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano hizo un llamado a los ciudadanos para que tomen conciencia y cumplan con el pago, ya que este recurso se utiliza para atender las distintas denuncias en las colonias.

El presidente municipal aclaró que se opta en primera instancia por la concientización y se dan facilidades a quienes cuentan con adeudos por su situación económica, pero buscan regularizarse.

"La mejor estrategia es que tomemos conciencia, que todos seamos conscientes de que si queremos seguir avanzando en la rehabilitación de calles, de la red de agua potable y alcantarillado, es aportando lo que nos corresponde a cada quien, es ir pagando un predial, el recibo del agua, eso nos va a ayudar muchísimo a seguir avanzando y, por supuesto, se traduce en mayor bienestar para la población", explicó.

Si bien el gobierno municipal gestiona recursos ante el estatal y federal para poner en marcha obras que beneficien al pueblo, se requieren ingresos propios del Ayuntamiento para dar una mayor atención a las necesidades de los habitantes, entre las que destacan falta de alumbrado, problemas con los drenajes y calles en mal estado.

"Ese recurso nos hace falta para poder avanzar, estamos trabajando fuerte, estamos gestionando recursos, siempre estamos en la búsqueda de recursos", dijo.

El gobierno municipal cuenta con facultades para embargar propiedades en caso de altos adeudos.