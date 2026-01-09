Cajeme tendría este mes un nuevo centro comunitario

Este mes abriría un nuevo centro comunitario en el municipio, de un total de 3 que se tienen contemplados para este trienio, adelantó el titular de la Secretaría del Bienestar de Cajeme, Alejandro Ibarra.

Este se encontraría ubicado en la comunidad de Buenavista, lo que beneficiaría a los habitantes de esta zona, pues se llevan a cabo jornadas de salud, talleres de manualidades, entre otros programas.

“Tenemos un compromiso en esta administración de abrir 3 centros nuevos, ya se abrió uno en la colonia Benito Juárez, y estamos por abrir uno en la comunidad de Buenavista, el tercero sería para el lado de la comunidad de Campo 29. En este mes queremos ir a inaugurar el segundo centro y el tercero esperamos que pueda ser este año”, explicó.

Recordó que uno de los servicios más solicitados por las personas que visitan los distintos centros comunitarios que se tienen en el municipio es la corrección de documentos como actas de nacimiento.

“Tenemos talleres de elaboración de piñatas también, así como de cortes de cabello, uñas, albañilería, son muchos los talleres y cursos que se dan en los centros, siempre están muy activos, y mantienen abiertas sus puertas de las 8:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes “, agregó.

En el caso del centro comunitario que se abrió en la colonia Benito Juárez tuvo una inversión de aproximadamente 350 mil pesos, dijo, y colaboró el gobierno del estado, mientras que el próximo centro en la colonia Buenavista representaría una inversión estimada de 60 mil pesos, ya que la delegación ya consiguió el local que se utilizará.

Actualmente existen 19 centros comunitarios en Cajeme.