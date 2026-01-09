  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Siguen largas filas en Agencia Fiscal

Hasta 20 minutos han esperado quienes acuden a las oficinas para hacer sus trámites

Ene. 09, 2026
Siguen largas filas en Agencia Fiscal

Las largas filas continúan en las oficinas de la Agencia Fiscal de Sonora en Ciudad Obregón, donde algunas personas que se presentaron ayer a hacer sus trámites dijeron tener que esperar hasta 20 minutos; principalmente acudieron para pedir la revalidación de placas, así como la licencia de manejo.

Genaro, uno de los solicitantes que acudió hoy para tramitar la revalidación de sus placas, mencionó que a pesar del tiempo de espera la atención que se le brindó en las oficinas fue buena, sin embargo, consideró que lo ideal sería agilizar el procedimiento.

imagen-cuerpo

DESCONOCEN SOBRE TRÁMITES DIGITALES

Mientras esperaban su turno en la fila, algunas de las personas que acudieron a revalidar placas o solicitar la licencia de manejo dieron a conocer que no optaron por hacer sus trámites de manera digital debido a que desconocen el procedimiento.

Asimismo, dijeron que les parece más práctico acudir de manera presencial, pues ya conocen el respectivo proceso.

BAJA DEMANDA DE GESTORES

Por su parte, gestores de trámites mencionaron que la demanda ha bajado, pues en años pasados se atendía hasta a 6 o 7 personas al día, mientras que ahora se acercan entre 3 y 4. Lo anterior, sumado a algunos requerimientos que tiene que cumplir actualmente los gestores para realizar los trámites han dificultado esta labor.

El principal requerimiento que los ha afectado es que se tenga que presentar una Carta Poder para que ellos puedan realizar los trámites correspondientes que solicita la persona.

Desde inicio de año se han observado largas filas en las oficinas .

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Aplicarán este año licencia de funcionamiento
Ciudad Obregón

Aplicarán este año licencia de funcionamiento

Enero 09, 2026

El objetivo es reforzar la seguridad en los negocios de Cajeme; se someterá a votación del Cabildo este mes

Sonora retrocede en empleos formales durante el 2025: caen registros ante el IMSS
Ciudad Obregón

Sonora retrocede en empleos formales durante el 2025: caen registros ante el IMSS

Enero 09, 2026

Los sectores de la construcción, industria de la transformación y sector primario fueron de los que más perdieron plazas

Buscan más terrenos para construir viviendas en Cajeme
Ciudad Obregón

Buscan más terrenos para construir viviendas en Cajeme

Enero 08, 2026

El secretario del Bienestar en Sonora adelantó que en enero podrían entregarse las primeras casas como parte del programa Viviendas para el bienestar