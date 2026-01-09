Sonora retrocede en empleos formales durante el 2025: caen registros ante el IMSS

Sonora registró una contracción del 2.44 por ciento en el empleo formal durante el 2025, en el que, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el estado cerró diciembre con 633 mil 106 puestos de trabajo.

¿CUÁLES SECTORES ECONÓMICOS PERDIERON EMPLEOS EN SONORA?

Esa contracción representa en 15 mil 854 plazas formales que se perdieron en comparación a diciembre de 2024 en el que sumaron 648 mil 960 trabajadores afiliados, de acuerdo al informe estadístico de los puestos de trabajo registrados por los patrones ante el IMSS.

Entre los sectores de Sonora que vieron más retrocesos al cierre del 2025 se encuentran el de la Industria de la Construcción que tuvo una reducción en el registro de 4 mil 830 empleos formales, el de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 2 mil 740 y la Industria de la Transformación con una variación de 7 mil 148, por nombrar algunos.

Mientras que esos sectores económicos perdieron espacios, el Comercio tuvo un crecimiento de 721 espacios de trabajo, luego de haber cerrado diciembre con un total de 142 mil 610 fuentes de trabajo dadas de alta ante el IMSS por sus patrones.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y GÉNERO DEL EMPLEO FORMAL EN SONORA

El sueldo promedio del sonorense al cierre de año fue de 589.05 pesos y por sexo la población masculina percibió 627.59 pesos diarios, mientras que la femenina 534.54 pesos.

Del total de los trabajadores afiliados al IMSS al cierre del año, 370 mil 838 son hombres, mientras que 262 mil 268 mujeres.

En lo que refiere a la ubicación geográfica, los municipios que más concentraron trabajadores fueron Hermosillo con 260 mil 693, seguido por Cajeme que sumó 105 mil 358 y Nogales 75 mil 180.