Lesiones por uso de pirotecnia bajan en un 94 por ciento

En un 94 por ciento bajó la incidencia de lesiones por uso de pirotecnia durante el cierre del 2025, en comparación con años pasados; el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano destacó que esto es consecuencia de la medida que se implementó en el año 2021, cuando se prohibió la pirotecnia en el municipio para no dañar a mascotas ni personas con autismo.

Subrayó la importancia de estos resultados, pues señaló que, desde la decisión tomada en 2021 de no permitir la venta ni el uso de pirotecnia, las atenciones por accidentes han disminuido de manera sostenida. Además, resaltó que, tras un sondeo realizado, el reporte general indica una sensible disminución en el uso de este tipo de material, especialmente durante los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero.

"Solo una persona sufrió quemaduras por el uso de pirotecnia (durante las fiestas decembrinas del 2025), lo que demuestra que la medida ha tenido buenos resultados. Además de prevenir accidentes, no afecta a personas con autismo, protege a los animales domésticos y contribuye a un entorno más seguro. Sin duda, fue una decisión favorable", expresó el alcalde.

Por su parte, Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, dio a conocer que todos los operativos realizados durante el último mes del año pasado concluyeron con saldo blanco, entre ellos el operativo del Día de San Judas Tadeo, Día de la Virgen de Guadalupe, Operativo de Invierno y el Operativo para Evitar la Pirotecnia.

Protección Civil Municipal cuenta con un operativo para cuidar a las personas que viven en situaciones vulnerables y darles albergue temporal en caso de que así se requiera por bajas temperaturas.