Buscan más terrenos para construir viviendas en Cajeme

Ciudad Obregón

El secretario del Bienestar en Sonora adelantó que en enero podrían entregarse las primeras casas como parte del programa Viviendas para el bienestar

Ene. 08, 2026
La Secretaría del Bienestar de Sonora se encuentra en la búsqueda de más terrenos en Cajeme para que se construyan nuevas casas para personas que no cuentan con la economía para pagar una propiedad ante Infonavit, adelantó el secretario Fernando Rojo de la Vega, durante su visita a Ciudad Obregón.

“Se proyectan muchas más casas, justamente estamos viendo un terreno donde podría ser el siguiente proyecto de vivienda”, informó, sin dar mayores detalles de la colonia o sector en donde podría continuar el programa federal en mención.

Recordó a los cajemenses que, en el caso de este municipio, se encuentran en proceso de construcción más de 300 casas para el bienestar, en un terreno de la colonia Maximiliano R. López.

“El gobernador tiene la meta de entregar 20 mil viviendas en el estado de Sonora antes de que termine su administración. Se han inscrito en los distintos municipios cada vez más personas para el sorteo de las casas que se construyen. El sorteo ya es una cuestión que le compete a la Conavi, dándosele prioridad a madres solteras, personas de escasos recursos, adultos mayores y personas con discapacidad”, dijo.

VIVIENDAS DIGNAS

Asimismo, defendió que no se trata de “pichoneras”, pues las viviendas de 3 pisos que se construyen cuentan con espacios dignos para cada residente.

“La construcción de las casas va muy bien aquí en Cajeme, pues va en tiempo. Son obras muy distintas a lo que algunos opositores de los proyectos decían. Mencionaban que iban a ser pichoneras, pero hablamos de casas habitación de 60 metros cuadrados mínimo, hay de 62 y 65”, mencionó.

En una primera etapa se entregarán 302 casas para el bienestar en Cajeme y se espera que esto sea en enero.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

