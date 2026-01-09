Aplicarán este año licencia de funcionamiento

Este año se aplicará para los negocios de Cajeme la licencia de funcionamiento, un requisito obligatorio con el que se busca reforzar la seguridad para empleados y clientes; Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que lo único que falta para que se aplique esta medida es que sea votada por el Cabildo, por lo que se espera que este mes se realice la sesión correspondiente.

"Por supuesto que siguen las inspecciones en los negocios, pero ahora tenemos la licencia de funcionamiento, que va a pasar directamente al Cabildo para que ya se autorice, van a haber inspecciones y todas las personas, tanto morales como físicas, que estén trabajando (en el caso de negocios) van a tener que contar con esta licencia", adelantó.

Esta va a obligar a los negocios a que tengan en forma la documentación correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil.

"Es una herramienta que se usa en seguridad y te la pide Protección Civil Estatal en el programa interno de Protección Civil, eso nos va a permitir llegar a más lugares", dijo.

Lo que más se ha detectado en las inspecciones que se realizan en los negocios de Cajeme es la falta de mantenimiento de extintores y de dispositivos de seguridad.

"Hemos estado solicitando la implementación de termografías y dictámenes eléctricos, lo que nos va a ayudar mucho", mencionó.

REMODELACIÓN DE SEGURIDAD

El año pasado, distintos negocios fueron cerrados de manera temporal, hasta su regularización en materia de dispositivos de seguridad. En el caso de las sucursales de la tienda Waldo´s, estas siguen cerradas y abrirán al público una vez que se realicen las adecuaciones correspondientes.

"Se acercó el asesor de Waldo´s, cuando nos garanticen que todas las personas que trabajan y van a comprar ahí están aseguradas van a abrir, no nos han reportado avances, pero sí sabemos que están trabajando. Tienen que hacer una remodelación de seguridad, una pared antifuego y una salida de emergencia", dijo.

Más del 65 por ciento de incendios son ocasionados por instalaciones eléctricas.