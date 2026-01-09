Prioriza Javier Lamarque rescate de infraestructura

En lo que va de este 2026 el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano ha priorizado el rescate de la infraestructura sanitaria y del pavimento de calles que se encuentran en deplorables condiciones; este 9 de enero se pusieron en marcha los trabajos para rescatar las vialidades Magnolias entre Paseo Miravalle y Salvatierra, así como la calle Sibuta de la Salvatierra a la 400.

El presidente municipal explicó que se aplicará una inversión de 9 millones 560 mil pesos para rehabilitar las líneas de drenaje sanitario y agua potable con tomas y descargas domiciliarias. Asimismo, se aplicará pavimento con mejoramiento de terracerías y guarniciones.

Con esta obra se beneficiará a 12 mil habitantes aproximadamente, correspondientes a la colonia Eusebio Kino, Jardines del Valle y Maximiliano R. López.

"Son obras muy importantes que contemplan la tubería de agua potable y drenaje, también se va a pavimentar. Se va a arreglar una de las banquetas y se rehabilitara el drenaje pluvial para que el agua corra por debajo. Van a quedar muy bien estas calles y vamos a seguir trabajando, desgraciadamente el presupuesto es muy limitado, tenemos que irlo distribuyendo por todo el municipio, de acuerdo a lo que tenemos", dijo.

Cabe señalar que desde que inició el 2026 se han puesto en marcha distintas obras, entre las que destaca la rehabilitación de la calle 300, del tramo que va de la calle Coahuila a la California.

Vecinos de esta colonia destacaron que un problema social recurrente en esta zona es el uso de calles como basureros clandestinos.