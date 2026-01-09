Ordenarán a cuatro nuevos diáconos para la Diócesis de Obregón el 11 de febrero

La Diócesis de Ciudad Obregón anunció la ordenación de cuatro nuevos diáconos, la cual se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero a las 11:00 horas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, durante una misa solemne presidida por el obispo Felipe Pozos.

La celebración coincidirá con la festividad litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, una fecha significativa dentro del calendario de la Iglesia católica.

Los seminaristas que recibirán la ordenación diaconal son Jesús Enrique Ruíz Flores, Ciro Adrián Valenzuela Valenzuela, Manuel de Jesús Torres Flores y José Gabriel Arana Pazos, quienes concluyeron satisfactoriamente su proceso de formación en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón y solicitaron formalmente recibir este ministerio.

FORMACIÓN SACERDOTAL EN EL SEMINARIO DIOCESANO

La formación en el Seminario Diocesano contempla un año de curso introductorio, tres años de estudios filosóficos y cuatro años de teología, etapa previa a la ordenación sacerdotal para quienes continúan su camino al presbiterado.

Como marca el derecho canónico, semanas antes del anuncio oficial, el seminario solicitó a la comunidad informar cualquier posible impedimento para la ordenación de los candidatos. Al no presentarse objeciones, la diócesis confirmó la fecha del acto litúrgico.

¿QUÉ ES UN DIÁCONO EN LA IGLESIA CATÓLICA?

El diaconado es el primer grado del sacramento del Orden, seguido por el presbiterado (sacerdotes) y el episcopado (obispos). El diácono está llamado principalmente al servicio, tanto en la liturgia como en la caridad y el anuncio del Evangelio.

Entre sus funciones se encuentran:

Proclamar el Evangelio durante la misa Predicar la homilía, cuando se le autoriza Administrar el bautismo Asistir en la celebración del matrimonio Presidir exequias y celebraciones de la Palabra Coordinar y animar acciones de servicio y caridad en la comunidad

DIFERENCIAS ENTRE DIÁCONO Y PRESBÍTERO

A diferencia del presbítero (sacerdote), el diácono no puede celebrar la Eucaristía, confesar ni ungir a los enfermos, ya que estas funciones son propias del sacerdocio ministerial.

Mientras el presbítero actúa principalmente como pastor y celebrante de los sacramentos, el diácono tiene como eje central el servicio a la comunidad, especialmente a los más necesitados.

Para estos jóvenes seminaristas, la ordenación diaconal representa un paso fundamental en su camino vocacional, previo a la ordenación sacerdotal que podría darse en los próximos meses, de acuerdo a las necesidades de la iglesia local.