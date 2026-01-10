  • 24° C
Ciudad Obregón

Estudiantes normalistas apoyan a escuelas en Cajeme

Respaldan cuando hace falta algún maestro en las escuelas para que los niños no se queden sin clases

Ene. 10, 2026
Los estudiantes tienen la capacidad de atender a los alumnos que asisten a los planteles educativos en caso que algún maestro no pueda por incapacidad o enfermedad
 Como parte de su formación docente, estudiantes normalistas participan al frente de grupos cuando algún maestro falta por incapacidad o por motivos personales, con lo que apoyan a la primaria o secundaria, además que adquieren experiencia en el campo real, afirmó el director de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO), Manuel Argüelles Morales.

Los normalistas que acuden a una de las 25 escuelas de nivel básico de Obregón a realizar sus prácticas profesionales tienen horas asignadas para participar, pero cuando la dirección de la primaria o secundaria se los solicita, participan al frente del grupo para que los niños no pierdan clases.

"Los muchachos están capacitados para poder estar al frente de los grupos y esa es una forma en que se resuelve una necesidad que tienen los planteles cuando algún maestro falta, así los niños no pierden clases", informó.

DETALLES SOBRE LA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIDAD DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS

Argüelles Morales dijo que los alumnos de Obregón han dado clases, aunque no sea de la especialidad que ellos estén estudiando, ya que tienen los conocimientos para realizar esas actividades en los planteles.

"Muchas veces hay casos en los que los alumnos de alguna especialidad, por ejemplo de español, que dan alguna clase de matemáticas o asignaturas por el estilo, ellos pueden dar clases o incluso si son grupos ajenos al que están haciendo las prácticas, se les puede pedir que salgan de su horario y estén frente al grupo, esto es muy bueno porque los alumnos ponen en práctica todo lo visto, pero también apoyan a la escuela y los niños no pierden clases", mencionó.

Detalló que esto es algo que únicamente se realiza en los planteles en donde se tiene convenio para las prácticas profesionales y estancias de investigación, ya que los normalistas no pueden acudir a todas las escuelas de la región cuando haga falta un maestro.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


