Sonora tiene alta tasa de divorcios

Sonora registró 4 mil 795 divorcios en el 2024 y se ubica entre las tasas más altas de separaciones, con un 6.3 por ciento por cada 100 mil habitantes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su última publicación de Estadística de Divorcios.

Según informó el instituto, en el 2024 la tasa de divorcios a nivel nacional fue de 1.79 por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que ubicó a Sonora por encima de la media en el país.

¿EN QUÉ LUGAR SE UBICA SONORA EN EL ÍNDICE DE DIVORCIOS?

En total, Sonora sumó 4 mil 795 divorcios durante el 2024, de los cuales, 2 mil 353 fueron por divorcio incausado, 2 mil 430 fueron por mutuo consentimiento y seis fueron por adulterio o infidelidad sexual, ubicándose en el noveno lugar a nivel nacional.

Las entidades federativas con mayores tasas de divorcio por cada 100 mil habitantes de 18 años o más fueron Campeche, con 4.89, Nuevo León, con 3.52; y Tamaulipas, con 3.52; mientras que los más bajos fueron Chiapas, con 1.16, y el Estado de México, con 1.21.

SONORENSES SE CASAN

Por otro lado, en ese mismo periodo de tiempo, Sonora registró 13 mil 490 matrimonios, de los cuales, 13 mil 202 fueron contrayentes hombre-mujer; 168 de ellos fueron mujeres y 114 hombres.

Por otro lado, el Inegi dio a conocer que Sonora se ubicó en octavo lugar en el país entre las entidades federativas con tasas más altas de matrimonio por cada 100 mil habitantes con 6.3.

La tasa media nacional de matrimonios fue de 5.4, lo que ubicó a Sonora por encima de esta en el 2024.