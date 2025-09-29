Bachean calles de Cajeme afectadas por las lluvias; estas son las prioritarias

Debido a las afectaciones ocasionadas en las calles tras las recientes lluvias que se han registrado en Cajeme, 20 cuadrillas de bacheo llevan a cabo trabajos en al menos 14 puntos viales de la ciudad, divididos en turnos matutino y vespertino.

Entre las vialidades que se atienden de manera prioritaria se encuentra la calle 300 en su intersección con las vialidades Misión del Real, Paseo Miravalle y Calle 10, así como algunos tramos de las vialidades Tabasco, Michoacán, Otancahui, Jalisco, No Reelección, 6 de Abril, y Nicolás Bravo.

Se trata de calles que ya han sido bacheadas en otras ocasiones; sin embargo, por el mal estado en el que se encuentra la pista de rodamiento y la acumulación de agua pluvial por las recientes precipitaciones, surgieron nuevos desperfectos que complican el tránsito de los automovilistas, lo que puede generar accidentes.

La Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos dio a conocer que se aplica un programa emergente para atender las calles en donde se requiere intervención, comenzando por las más transitadas, por lo que pidió a la ciudadanía ser paciente mientras se llevan a cabo los trabajos.

En cuanto a apoyos adicionales para atender esta situación, la dependencia informó que se recibe actualmente asfalto donado por Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se suma a que se produce en la planta con la que cuenta el municipio, lo que ha ayudado a reducir los costos del bacheo, en comparación a cuando se mandaba traer la carpeta asfáltica de otros municipios de Sonora.

También en la zona rural de Cajeme se han registrado afectaciones, como el caso de la calle Colegio Militar de la Comisaría de Esperanza.