Ciudad Obregón

Estudiantes de Normal de Obregón van contra el acoso escolar

Los alumnos iniciaron prácticas en escuelas de nivel básico y buscan contribuir contra el acoso

Sep. 29, 2025
La coordinación con el Itson es parte de la Alianza Universitaria por la Paz y los convenios de colaboración que se tienen

Este lunes salieron a sus prácticas estudiantes de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO), quienes tendrán como enfoque principal apoyar en la prevención del acoso en las aulas y atender necesidades que les expongan los planteles, informó el director, Manuel Argüelles Morales.

Los alumnos de primero, tercero y quinto salieron por dos semanas a las escuelas de nivel básico que les fueron asignadas, quienes recibieron un taller por parte de personal del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) para reforzar lo visto en las aulas.

"Los muchachos hoy iniciaron las jornadas de prácticas, el viernes en coordinación con el Itson tuvieron un taller sobre el acoso para que pudieran llevar los elementos, que los conozcan y poder aplicarlos en las escuelas a donde van en caso de ser necesario", comentó.

Los alumnos en esta jornada de práctica están distribuidos en 16 secundarias, 1 telesecundaria, 4 preparatorias, 6 primarias y 2 preescolares, sumando 29 escuelas en total.

Argüelles Morales explicó que los jóvenes primero hacen una evaluación sobre las necesidades que tengan los planteles educativos para posteriormente hacer sus planeaciones, aunque buscará darle prioridad al tema del acoso escolar.

"Este es uno de los temas que maneja la secretaría, por eso es que les dieron esa plática en la que estuvieron las personas del Itson", destacó.

TODOS LOS ALUMNOS DE LA NORMAL ESTÁN EN CAMPO

Esta semana salieron los alumnos de primero, tercero y quinto semestre, mientras que los de séptimo ya se encuentran en campo y solo acuden a la escuela por una semana al mes para dar seguimiento.

En total suman alrededor de 270 estudiantes de todas las especialidades de la Escuela Normal de Obregón, quienes ya se encuentran en prácticas en los diferentes planteles.

Francisco Minjares
