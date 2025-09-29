Ayuntamiento de Cajeme busca restaurar alumbrado en carretera federal

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme, Gerardo Sastré Iriarte, dio a conocer que se tienen diálogos con Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que el tramo que comprende del retorno de la Calle 12, saliendo de la Comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, a la entrada norte de Ciudad Obregón pase a ser del municipio, de manera que el Ayuntamiento pueda dar solución a la falta de alumbrado público.

Al ser un tramo federal, no se pueden tomar acciones por parte del Gobierno Municipal, explicó, por lo que se requiere que se convierta en tramo urbano. En distintos tramos de la carretera internacional se puede observar vandalismo en los postes de las lámparas.

Algunos se encuentran cortados a la mitad y otros están tirados sobre el suelo. Se trata de una situación recurrente en la rúa federal, lo que ocasiona que por las noches se carezca de iluminación, lo que a su vez pone en riesgo a los automovilistas de que ocurra un accidente.

En mayo de este año, una persona fue captada llevándose uno de los postes a la altura del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca).

"Estamos hablando con Capufe, va bien, para que nos donen la carretera desde la 300, nosotros estamos peleando un poquito más, sería en el retorno de la calle 12 saliendo del Tobarito, hay un retorno, desde ese hasta la entrada a la entrada sur de la ciudad, para que pase a ser ese tramo urbano, ahorita es federal y no podemos hacer cosas que nos gustaría hacer, como la jardinería, alumbrado, algunas reparaciones de baches o limpiezas", informó el secretario.

Se trabaja en garantizar el alumbrado público en distintas partes de la ciudad, incluidas las entradas norte y sur.