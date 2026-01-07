Sonora empieza con suerte el 2026: cae premio de la Lotería Nacional

Sonora arrancó el año con el pie derecho luego de resultar ganador de una de las cuatro series del Sorteo Especial del Día de Reyes de la Lotería Nacional con un premio de 13 millones 500 mil pesos.

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, informó que el estado entró al 2026 con la buena racha del año pasado, viéndose beneficiado con la derrama económica.

¿Cómo benefició el Sorteo Especial de Reyes a Sonora?

"Los Reyes Magos llegaron hasta Nogales, Sonora, ahí resultó ganador del Sorteo Especial de Reyes Magos una serie de 13 millones 500 mil pesos".

La bolsa del premio mayor fue de 54 millones de pesos en cuatro series y el resto se distribuyó en otras partes del país, así como otros premios secundarios para quienes decidieron iniciar el año probando suerte.

Participación y tradición en la Lotería Nacional en Sonora

Este premio no sólo beneficia al comprador de la serie o los cachitos, sino que deja una derrama económica importante en Sonora por los bienes o servicios que adquieren los ganadores.

El año pasado la entidad se vio favorecida con diferentes premios relevantes que cayeron en municipios como Hermosillo, Nogales, Cajeme, Navojoa, Hutabampo, entre otros, derivado de la participación que se tienen por parte de los sonorenses en los sorteos regulares y especiales de la Lotería Nacional.

Becheret Barraza detalló que es una tradición por parte de los habitantes de Sonora que pasa de generación en generación, en la que compran sus cachitos regularmente para participar.