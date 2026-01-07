  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sonora empieza con suerte el 2026: cae premio de la Lotería Nacional

El estado tradicionalmente se ve favorecido por premios importantes de los sorteos de la lotería

Ene. 07, 2026
Los premios dejan una derrama importante en los municipios donde caen
Los premios dejan una derrama importante en los municipios donde caen

Sonora arrancó el año con el pie derecho luego de resultar ganador de una de las cuatro series del Sorteo Especial del Día de Reyes de la Lotería Nacional con un premio de 13 millones 500 mil pesos.

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, informó que el estado entró al 2026 con la buena racha del año pasado, viéndose beneficiado con la derrama económica.  

¿Cómo benefició el Sorteo Especial de Reyes a Sonora?

"Los Reyes Magos llegaron hasta Nogales, Sonora, ahí resultó ganador del Sorteo Especial de Reyes Magos una serie de 13 millones 500 mil pesos".

La bolsa del premio mayor fue de 54 millones de pesos en cuatro series y el resto se distribuyó en otras partes del país, así como otros premios secundarios para quienes decidieron iniciar el año probando suerte.

Participación y tradición en la Lotería Nacional en Sonora

Este premio no sólo beneficia al comprador de la serie o los cachitos, sino que deja una derrama económica importante en Sonora por los bienes o servicios que adquieren los ganadores.

El año pasado la entidad se vio favorecida con diferentes premios relevantes que cayeron en municipios como Hermosillo, Nogales, Cajeme, Navojoa, Hutabampo, entre otros, derivado de la participación que se tienen por parte de los sonorenses en los sorteos regulares y especiales de la Lotería Nacional.

Becheret Barraza detalló que es una tradición por parte de los habitantes de Sonora que pasa de generación en generación, en la que compran sus cachitos regularmente para participar.  

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Eligen yaquis a sus autoridades
Ciudad Obregón

Eligen yaquis a sus autoridades

Enero 06, 2026

Después de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, los ocho pueblos tienen gobernador

Pronostican buen crecimiento del sur de Sonora
Ciudad Obregón

Pronostican buen crecimiento del sur de Sonora

Enero 06, 2026

Podría llegar al 2.5%, cuando la previsión para el país es de tan sólo 1.55% como máximo: Francisco Fernández

Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui
Ciudad Obregón

Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui

Enero 06, 2026

Este lunes retornaron a sus clases 518 alumnos de las cuatro carreras que ofrece la institución: Crescencio Buitimea