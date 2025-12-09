Somos MX no tiene grandes donantes económicos

El movimiento Somos México (Somos MX), en proceso de constituirse como partido político nacional, no tienen grandes donantes de recursos para poder sostenerse, y gran parte de los apoyos que tiene en diversas localidades del país son en especie, todo lo cual se fiscaliza por parte del INE, que está a pendiente de sus actividades, manifestó Amado Avendaño, uno de los promotores a nivel nacional durante conferencia de prensa virtual.

Una de las grandes virtudes que se tienen, es que hay mucho trabajo voluntario y sí se cuenta con pequeños donantes, con los que se puede arrendar un local para llevar a cabo alguna de sus asambleas, dijo al comentar que durante los primeros siete meses de actividades lograron concretar las primeras 100 asambleas, y en menos de tres meses se pudo llevar a cabo las otras 100; es decir, se superó la curva de aprendizaje.

En el tema de las posibles alianzas políticas para las elecciones del 2027, manifestó que, por ley, al ser partido de reciente creación, no podrán hacer coaliciones nacionales, pero sí en las elecciones locales; sin embargo, se verá si procede y cuándo.

Y tampoco podrán afiliar a organizaciones gremiales (corporativismo), pero sí buscan abrir la puerta a la ciudadanía, expuso.

En lo relativo a las dirigencias, hizo ver que, en la asamblea constitutiva que se llevará a cabo el 21 de febrero próximo en la Ciudad de México, se elegirá a un Consejo Nacional integrado por 124 personas, de las cuales 60 será elegidas ese mismo día; y se constituirá, además, un Comité Nacional Ejecutivo que dependerá del primero.

Los dirigentes no podrán ser candidatos, pues su papel será trabajar en la construcción de la estructura que consiga lograr los votos para conservar el registro e ir, en el 2030, a buscar la Presidencia de la República.

Lorenzo Córdova, quien fuera consejero presidente del INE, consideró que se requiere una reforma electoral que preserve los derechos de los ciudadanos y no permita que haya regresiones, asegurando que los órganos electorales sean autónomos y transparentes.

Entre otras situaciones que se comentaron están las dificultades para llevar a cabo algunas de las asambleas, donde se enumeran cuestiones como cierres de los locales donde estas se llevarían a cabo con algún pretexto, entre otras.