Seguirán jornadas de esterilización de mascotas esta semana en Cajeme

Esta semana continuarán las jornadas de esterilizaciones gratuitas para mascotas en las colonias de Cajeme, informó el titular de la Dirección de Salud Municipal, Jesús Espinoza, quien recordó a la ciudadanía que el principal objetivo es reducir la sobrepoblación animal.

Este día se esterilizaron entre 40 y 50 animales aproximadamente durante una jornada en la colonia Allende, mientras que este 10 de diciembre se llevarán las esterilizaciones gratuitas a la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito.

A partir de las 8:00 horas se recibirá a las mascotas en el bulevar 8 de Marzo, en la colonia Nueva Unión, por lo que el director de la dependencia realizó una invitación a las familias para que aprovechen esta oportunidad.

"Esto es con el fin de generar las esterilizaciones suficientes para lograr que haya un equilibrio poblacional animal. La Dirección de Salud Municipal y el Distrito de Salud 04 tenemos esta línea de acción, disminuir la sobrepoblación por el medio más eficiente que es las esterilizaciones. Hacemos la invitación a las personas que tienen mascotas a responsabilizarse, es una obligación tener la mascota esterilizada o cuidarla dentro de los domicilios en caso de que deseen que tenga camada", dijo.

El día jueves se visitará la colonia Las Haciendas, en la calle Trapenses, mientras que el viernes se llevarán las jornadas al Parque Industrial de Ciudad Obregón. En ambos casos serán a partir de las 8:00 horas.

Para mayor información, los interesados pueden consultar la página de Facebook Salud Municipal de Cajeme.

Jesús Espinoza reconoció a los grupos de rescate animal que apoyan a los dueños de mascotas con esterilizaciones a bajo costo.