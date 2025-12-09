  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Aumento salarial beneficiará a comerciantes del centro de Obregón

Los trabajadores que tendrán los aumentos salariales son consumidores del centro de la ciudad

Dic. 09, 2025
El incremento al salario mínimo entrará en vigor a partir de enero del 2026 y será de 315 pesos diarios y beneficiará a diferentes sectores
El incremento al salario mínimo entrará en vigor a partir de enero del 2026 y será de 315 pesos diarios y beneficiará a diferentes sectores

El incremento al salario mínimo a los trabajadores de la región se traducirá en más ventas y flujo económico para el comercio del centro el año entrante, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

Impacto del aumento salarial en el comercio local

El dirigente del gremio dijo que los aumentos salariales de los trabajadores siempre son benéficos para el sector comercio, sobre todo porque siguen siendo el principal mercado del centro de la ciudad.

"Sin duda los aumentos salariales a la clase trabajadora nos ayuda, nos beneficia mucho porque el mercado sigue siendo la parte a donde van a comprar muchos trabajadores y muchas trabajadoras, sin duda es muy bueno", detalló.

Montaño Gutiérrez dijo que los trabajadores salen a comprar cuando tienen ingresos extras y prueba de ello es que este periodo decembrino ya se ha notado más afluencia en el primer cuadro de la ciudad y eso se refleja en más ventas.

imagen-cuerpo

Perspectivas de consumo para el próximo año

"Hay mucha gente, la gente va a pasearse, ya a partir del miércoles que es día 10 empieza a haber más lana, ahorita han estado viendo, aunque sí se están incrementando las ventas".

Montaño Gutiérrez dijo que los trabajadores que tengan más recursos, tienden a salir a comprar con más frecuencia, por ello es que se espera que el año entrante sea un poco mejor.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Secundaria de Obregón fortalece prevención
Ciudad Obregón

Secundaria de Obregón fortalece prevención

Diciembre 09, 2025

La secundaria entregó material preventivo a los padres de familia durante una reunión que sostuvieron

Regidores esperan convocatoria para analizar Presupuesto de Egresos 2026
Ciudad Obregón

Regidores esperan convocatoria para analizar Presupuesto de Egresos 2026

Diciembre 09, 2025

También con los calefactores que se instalan al interior de las viviendas

Solicitan pavimentación en bulevar Antonio Caso
Ciudad Obregón

Solicitan pavimentación en bulevar Antonio Caso

Diciembre 09, 2025

Habitantes de Casa Blanca se ven afectados por los baches