Aumento salarial beneficiará a comerciantes del centro de Obregón

El incremento al salario mínimo a los trabajadores de la región se traducirá en más ventas y flujo económico para el comercio del centro el año entrante, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

Impacto del aumento salarial en el comercio local

El dirigente del gremio dijo que los aumentos salariales de los trabajadores siempre son benéficos para el sector comercio, sobre todo porque siguen siendo el principal mercado del centro de la ciudad.

"Sin duda los aumentos salariales a la clase trabajadora nos ayuda, nos beneficia mucho porque el mercado sigue siendo la parte a donde van a comprar muchos trabajadores y muchas trabajadoras, sin duda es muy bueno", detalló.

Montaño Gutiérrez dijo que los trabajadores salen a comprar cuando tienen ingresos extras y prueba de ello es que este periodo decembrino ya se ha notado más afluencia en el primer cuadro de la ciudad y eso se refleja en más ventas.

Perspectivas de consumo para el próximo año

"Hay mucha gente, la gente va a pasearse, ya a partir del miércoles que es día 10 empieza a haber más lana, ahorita han estado viendo, aunque sí se están incrementando las ventas".

Montaño Gutiérrez dijo que los trabajadores que tengan más recursos, tienden a salir a comprar con más frecuencia, por ello es que se espera que el año entrante sea un poco mejor.