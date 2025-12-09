  • 24° C
Ciudad Obregón

Protección Civil de Cajeme pide tener precaución con luces navideñas

También con los calefactores que se instalan al interior de las viviendas

Dic. 09, 2025

Un llamado hace Protección Civil Municipal a las familias cajemenses para que tomen precauciones en relación a la instalación de luces navideñas y de los calefactores al interior de las viviendas, ya que durante esta temporada del año suelen registrarse incendios en las casas por distintas fallas eléctricas.

El titular de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón, explicó que se debe evitar encimar conexiones al momento de prender las luces del árbol navideño o de las casas, pues esto crea sobrecalentamiento, lo que puede derivar en un corto circuito que escale a un mayor problema.

Asimismo, recomendó que los compradores revisen que las luces navideñas que llevan a casa cuenten con la certificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 033, pues de lo contrario no hay garantía de que el producto sea seguro.

En cuanto a los calefactores, advirtió del riesgo que se genera al instalarlos en zonas con líquidos, así como con gases inflamables.

De manera general, Mendoza Calderón recomendó a las familias supervisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus casas, para evitar cualquier situación de emergencia que pudiera derivar de la falta de cuidados.

También recomienda cambiar periódicamente el cilindro de gas metano, pues cuando estos cumplen su vida útil pueden ser peligrosos para los habitantes de la casa, así como para quienes habitan en los alrededores.

Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

