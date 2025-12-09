  • 24° C
Cerrarán franquicias sonorenses con crecimiento

Alrededor del 12% es el avance que tienen; se expanden en la entidad, pero también hacia el exterior: Romo

Dic. 09, 2025
Las franquicias desarrolladas en Sonora estarán cerrando el presente año con un crecimiento promedio del 12 por ciento, tanto al interior de la entidad, pero en gran medida su expansión se registra hacia el exterior, expuso Víctor Manuel Romo Gerardo.

El presidente de la Asociación de Franquicias del Norte de México (Afranor) reveló que recientemente asistieron a una convención en la Ciudad de México, donde firmaron un convenio con la Asociación Mexicana de Franquicias, lo que les va a ayudar al crecimiento y desarrollo de los negocios de Sonora haca las entidades donde esta tiene injerencia, pero también para promover la atracción a la entidad de otras empresas con presencia en esos estados.

Las franquicias –dijo—constituyen una posibilidad de crecimiento económico para las localidades y estados en las que estas existen, y en Sonora se ha detectado la intención por parte de muchos micro, pequeños y medianos empresarios ara franquiciar sus negocios, aunque no siempre existe el respaldo gubernamental para su desarrollo.

Mencionó que en Baja California existen apoyos del gobierno estatal y municipales en Tijuana, Rosarito y Ensenada, para empresarios locales que busquen crecer o adquirir franquicias; además, en Tijuana se llevará a cabo el 19 de febrero la Expo Franquicias Norte, evento apoyado por el gobierno local y con patrocinio también del Consejo Coordinador Empresarial.

Romo Gerardo reveló que en aquella entidad están ya franquicias de Sonora y Sinaloa, como Suspiros, Wings Army, Mochomos y Econollantas.

Y otras franquicias sonorenses están buscando entrar a mercados como el de Morelos, Chihuahua, Nuevo Léon y Durango, entre otras entidades

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

