Ofrecen comerciantes en autos usados opciones crediticias

Los comerciantes en autos usados del municipio de Cajeme ven buenas perspectivas en cuanto a la mejora de sus ventas durante la actual temporada decembrina, al poner en marcha diversas opciones crediticias que cumplen con las expectativas de sus clientes haciendo trajes a la medida dependiendo de las necesidades de cada uno, manifestó Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes en Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauco) dijo que los ciudadanos saben que adquirir un crédito es un compromiso importante, y es por ello que sopesan cada una de las opciones antes de firmar para adquirir una deuda de esa magnitud, de tal manera que hay quienes se esperan a fin de año, cuando se entregan los aguinaldos y, en algunas empresas e instituciones, las cajas de ahorro.

Con ello, las personas pueden dar mejores enganches y comprar vehículos de modelos más recientes, o bien bajar los montos de sus pagos mensuales, expresó el empresario.

Entre las opciones crediticias existentes están las de tipo bancario, además de las financieras que otorgan créditos para este fin, y algunos lotes de autos usados tienen sus propios financiamientos, expresó.

Y hay opciones también para quienes poseen un vehículo, pero quieren cambiarlo por un modelo más reciente, de manera que lo dan de enganche y se les hace un plan de pagos, agregó.

Mencionó el empresario que ser parte de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, A.C. (ANCA) es un respaldo para que la banca tradicional otorgue créditos para adquirir un vehículo; sin embargo, no todos los negocios de este giro pertenecen a dicha organización.

Para ello se requiere tener ciertas características, como es el arraigo y confiabilidad como empresa establecida en la localidad en la que estén enclavados.