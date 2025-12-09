Esperan "pafas" cumpla Repuve deuda con sur de Sonora

Las organizaciones en defensa del patrimonio familiar, comúnmente llamadas "pafas" tienen la esperanza de que el Registro Público Vehicular (Repuve) de Sonora cumpla con la deuda que tiene con el sur de la entidad y visite todos los municipios de la región, antes de volver nuevamente al norte para continuar llevando a cabo la regularización de autos "chocolate", advirtió Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa hizo ver que el módulo móvil de Repuve ya estuvo casi dos semanas en Cajeme, donde apenas logró registrar cerca de 160 unidades de procedencia extranjera, pasando a Navojoa por una semana y actualmente se encuentra en Álamos, pero dentro de unos días, como es costumbre, el personal tomará sus vacaciones por el periodo navideño.

Lo ideal es que después del periodo vacacional, este módulo regrese al sur pasando por Guaymas, municipio en el que no ha estado últimamente, y le quedarían pendientes otras localidades como Huatabampo, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Etchojoa y Benito Juárez, dijo.

La esperanza es que, una vez que el personal regrese de las vacaciones navideñas, no se vaya a Hermosillo o al norte de la entidad, donde se ha detectado que una gran cantidad de ciudadanos no están pudiendo regularizar, como en Cajeme, donde más de 250 unidades fueron rechazadas por no llevar su propietario el título original.

LLAMAN A ACUDIR A OFICINAS

Finalmente, el dirigente de Sippafa hizo llamado a las personas que no pudieron hacer el registro de sus vehículos por no llevar el título original o en los casos en los que estos son de fecha más reciente a la del decreto, para que acudan a las oficinas de la organización para hacer un padrón con el cual ir ellos a Repuve Sonora y solicitar que se les brinde la atención con el uso del llamado bill of sale.