Regidores esperan convocatoria para analizar Presupuesto de Egresos 2026

Regidores de Cajeme se encuentran a la espera de ser convocados por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para analizar el Presupuesto de Egresos 2026, mismo que deberá ser aprobado por el Cabildo antes de que finalice este año; el edil Armando Alcalá Alcaraz informó que se prevé que la próxima semana se lleve a cabo el análisis.

"Entre los temas prioritarios en lo que queda del año traemos el Presupuesto de Egresos, tenemos que analizar bien cuál es la propuesta de lo que se va a invertir el año que entra, no ha empezado la reunión en la Comisión de Hacienda, esperamos que sea la semana que entra", comentó al respecto.

Quienes integran el Cabido de Cajeme también dieron a conocer que hay otros pendientes en cuanto a solicitudes de información que han hecho a distintas dependencias del gobierno municipal, siendo una de ellas a qué rubros se aplicarán los 50 millones de pesos solicitados por el Ayuntamiento recientemente.

"Está pendiente el Presupuesto de Egresos, el día 15 de diciembre se deben presentar los resultados de los recursos obtenidos con la Expofest Cajeme, el alcalde anunció hace una semana que hay 109 áreas deportivas y parques rehabilitados, con iluminación, y que serán 140. Estoy pidiendo la relación de cuáles han sido arreglados y cuáles están pendientes. También sigue pendiente la respuesta de los 50 millones de pesos sobre los rubros en los que se va a aplicar", dijo la regidora Adriana Torres de la Huerta.

En comisiones se realiza un análisis de los lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual.