Solicita Javier Lamarque 575 mdp para realizar obras de alcantarillado en 2026

Para seguir con el rescate de la red de alcantarillado y de vialidades que se encuentran en mal estado, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano solicitó al Congreso de Sonora que se apoye a Cajeme con un monto de 575 millones de pesos para el siguiente año, con los cuales se realizarán obras en distintos puntos del municipio.

"Estamos esperando, estamos presentando al Congreso de Sonora, para el siguiente año, 575 millones de pesos para obras de drenaje y agua potable, que conlleva, a su vez, las vialidades, porque después de abrirlas para cambiar la infraestructura hay que pavimentar", adelantó.

Recordó a la ciudadanía que, por lo pronto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destinó 50 millones de pesos al municipio, mismos que se aplicarán en obras para poner fin a las fugas de agua en la colonia Benito Juárez.

"Seguimos haciendo gestiones, pero de nueva cuenta les pido a las personas que nos ayude con dos cosas, primero que no tiren objetos extraños al alcantarillado, porque recientemente hemos encontrado sillas, llantas, conos, ropa, entre otras cosas, lo cual genera colapsos", mencionó.

Lo segundo, agregó, es que la población cumpla en tiempo y forma con el pago del agua potable, de manera que se tengan recursos suficientes para atender las distintas problemáticas en las colonias.

PIDE A COMERCIANTES USAR TRAMPAS PARA GRASA

Respecto a los negocios de comida que no usan trampas para grasas, el presidente municipal mencionó que se tomarán acciones y les solicitó tomar las medidas necesarias para evitar taponamientos.

"Arrojando grasa se generan tapones que hacen que colapse el sistema, estamos en ese proceso, estamos atendiendo esa situación con los comerciantes", dijo. También se buscan recursos extraordinarios para rehabilitar el bulevar Las Torres, pues se requieren al menos 300 millones de pesos.